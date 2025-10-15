¥Þ¥óU¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¥í¤È¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤¤«¡¡¤¿¤À¤·¡È½µµë7560Ëü±ß¡É¤Î¸º³Û¤¬¾ò·ï
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉMF¥«¥¼¥ß¥í¡£°ì»þ¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÄã²¼¤Ë¤è¤êÈãÈ½¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢º£µ¨¤âÊÑ¤ï¤é¤º¥Þ¥óU¤Î¿´Â¡¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
33ºÐ¤Î¥«¥¼¥ß¥í¤È¤Î·ÀÌó¤Ï25-26¥·¡¼¥º¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢1Ç¯¤Î·ÀÌó±äÄ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï±äÄ¹¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ï½µµë37Ëü5000¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦µð³Û¤Î½µµë¤ò¸º³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Þ¥óU¤ÎÃæÈ×¤Î¹½À®¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿º£¤âµÄÏÀ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢MF¥³¥Ó¡¼¡¦¥á¥¤¥Ì¡¼¤Î¾Íè¤äMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î»È¤¤Êý¤È¤È¤â¤Ë¥«¥¼¥ß¥í¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ë¤âµ¿Ìä¤¬Äè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂ¿¤¤¡£¤½¤Î·Ð¸³¤Ïµ®½Å¤Êºâ»º¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥Ô¡¼¥¯¤ò²á¤®¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢33ºÐ¤ÎÁª¼ê¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç»Ä¤¹¤Î¤«¤ÏÈ½ÃÇ¤¬É¬Í×¤À¡£
Åß¤Ë¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âµî½¢¤Ë±Æ¶Á¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤Î·ÀÌó±äÄ¹¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£