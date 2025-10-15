»³ËÜÍ³¿¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¡ª9²ó7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º2¾¡¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤Ë¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÃæ·Ñ²òÀâ¤âÀä»¿
»³ËÜ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö10·î14Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ë5¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÈ¯¤Î»³ËÜÍ³¿¤¬9²ó111µå¡¢3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¨¡¼¥¹¤Î¿¿¹üÄº¡¢»³ËÜÍ³¿¤Î²÷Åê¥·¡¼¥ó
¡¡¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó3ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ËÜ¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤ÎÆâ³ÑÄã¤áÄ¾µå¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»³ËÜ¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¦¤Ê¤Å¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤ÉÆ°¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ä´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î²ó¸åÂ³¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢½é²ó¤òºÇ¾¯¼ºÅÀ¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë¤ÈÂÇÀþ¤¬È¿·â¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡¡2²ó¤Ë¹¥Ä´¤Ê¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¥½¥í¡¢Æó»à°ìÎÝ¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ñ¥Ø¥¹¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2¡Ý1¤ÈµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¤Ï2²ó°Ê¹ß¡¢ÆóÎÝ¤âÆ§¤Þ¤»¤Ê¤¤´°¤Ú¤¤ÊÅêµå¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡5²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤â¡¢Ä¾µå¤È¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤âºã¤¨¡¢9²ó3°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¡£¤³¤ì¤¬¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼½é¤Î´°Åê¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤â¹¤¯ÃÎ¤ìÅÏ¤ëÃæ¡¢¥·¥ê¡¼¥º½éÀï¤Î8²ó1°ÂÂÇ0Éõ¤È¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥¹¥Í¥ë¤Î¹¥Åê¤ËÂ³¤¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤Î¹¥Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î²÷Åê¤Ë¤ÏNHK-BS¤Ç»î¹ç¤ÎÃæ·Ñ²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¾®ÁáÀîµ£É§»á¤â¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£½é²óÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢1¼ºÅÀ¤Ë¤·¤Î¤²¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò0¾¡6ÇÔ¤È1¾¡¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Å·Å¨¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÁê¼ê¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç2¾¡¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¡¢2ÀïÌÜ¤Ï»³ËÜ¤Î´°Åê¤È¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµÙ¤Þ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡£
¡¡¼¡Àï¤ÏÃæ1Æü¤ÎµÙÍÜ¤ò¤Ï¤µ¤ß¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¦¡£°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡¢¸½ÃÏ10·î16Æü¤ÎÂè3Àï¤ÎÀèÈ¯¤Ï¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]