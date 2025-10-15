ÃåÂØ¤¨¤ä¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ê¤É³èÍÑË¡¤¤¤í¤¤¤í¡£¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë´ÊÃ±ÀßÃÖ¤Ç¤¤ëÂ¿ÌÜÅª¥Æ¥ó¥È
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤È¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ï¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤ò»×¤¦¤È²¯¹å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Ò¶¡¤Î°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä¤Ï°ì¶ìÏ«¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤È½ã¿è¤Ë¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ¤¹¤°¼«Á³¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¶õ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡Ä¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥ó¥ÈÀß±Ä»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢²ÈÂ²¤È³Ú¤·¤à»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤Ç»±¤ò¤µ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤ÊÀß±Ä¼ê½ç
¥Æ¥ó¥È¤ÎÀß±Ä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥ë¤òÁÈ¤ó¤À¤ê²¿ËÜ¤â¥Ú¥°¤òÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢»þ´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤Ê¤é¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¹þ¤ß¤¬ÅÉ¤êÂØ¤ï¤ë¤«¤â¤½¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼Ö¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤Ë¥«¥Ð¡¼¤òÈï¤»¡¢¤¢¤È¤Ï¥É¥¢¤ò³«¤±¤ëÆ°¤¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¼«Á³¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÀß·×¡£ÆÃÊÌ¤Ê¹©¶ñ¤âÎÏ¤â°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â1¿Í¤Ç¤ï¤º¤«¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤ÇÀß±Ä¤¬´°Î»¤·¤Þ¤¹¡£
¼Ö¤Ë¾ïÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤¹¤°¡£¤Þ¤ë¤ÇÀÞ¤ê¾ö¤ß»±¤ò³«¤¯¤è¤¦¤Ê¼ê·Ú¤µ¤Ç¡¢²ÈÂ²¤À¤±¤Î¶õ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤Þ¤¹¡£Àß±Ä¤Ë»þ´Ö¤ò¤È¤é¤ì¤Ê¤¤Ê¬¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÈÍ·¤Ö»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
°ÜÆ°¤¹¤ë¾®Éô²°¡£³«Êü´¶¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òÎ¾Î©¤·¤¿²÷Å¬¶õ´Ö
¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À±«É÷¤ò¤·¤Î¤°¾ì½ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÈÂ²¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤¹¤¿¤á¤Î¹©É×¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£
3ÌÌ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥á¥Ã¥·¥åÁë¤Ï¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤òÄÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Æ¥ó¥ÈÆâ¤«¤é¤ª»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¼é¤ì¤ë°Â¿´Àß·×¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁë¤òÊÄ¤¸¤ì¤Ð¡¢¸÷¤òÄÌ¤·¤Ë¤¯¤¤¾æÉ×¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬³°¤«¤é¤Î»ëÀþ¤ò´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤·¤Þ¤¹¡£
ÃåÂØ¤¨¤äµÙ·Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤Ï²¾Àß¥È¥¤¥ì¤òÃÖ¤¯¤Ê¤É¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º²á¤´¤»¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¶õ´Ö¤ËÁáÊÑ¤ï¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÍçÂ¤ÇÃåÂØ¤¨¤ë¤È¤¤ÎÉÔ²÷´¶¤ò¤Ê¤¯¤¹ÂÃÖ¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é¤ÎÉ÷¤äÃî¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¥¹¥«¡¼¥È¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤¬¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼Ö¼ï¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤È¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐ±þÎÏ
¤¦¤Á¤Î¼Ö¤Ë¤âÉÕ¤¯¤«¤Ê¡© ¤½¤ó¤Ê¿´ÇÛ¤â¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤«¤é·Ú¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ö¼ï¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ëÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢¼Ö¹â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÄ¹¤µ¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ëÆâÉô¤ÎÄ´À°¥Ù¥ë¥È¤È¡¢¥È¥é¥ó¥¯¥É¥¢¤Î·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶õ´Ö¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë³ÈÄ¥¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¡£°¦¼Ö¤Î¸ÄÀ¤òÌä¤ï¤º¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ª¡¼¥À¡¼¥á¥¤¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤ÈÀß±Ä¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ùû¿åÀ¸ÃÏ¤¬µÞ¤Ê±«¤òÃÆ¤¡¢ÃÏÌÌ¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¨¤ë¥Ú¥°¤È½Å¤êÂÞ¤Ç¶¯É÷ÂÐºö¤âËüÁ´¡£Å·¸õ¤ä¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤Ê¤¤¡¢¥¿¥Õ¤ÊÂÐ±þÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Æü¾ï¤«¤éÈó¾ï»þ¤Þ¤Ç¡£²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¡Ö¤ª¼é¤ê¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò
½µËö¤Î¥Ç¥¤¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¡¢¤â¤·¤â¤ÎºÒ³²»þ¤Þ¤Ç¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤Ï¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ëÍê¤ì¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥ì¥¸¥ã¡¼¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ëÊØÍø¤Ê¥®¥¢¤È¤·¤Æ¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¼Ö¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÈòÆñÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¹¥Õ¥¡¥ë¥È¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¡¢2L¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤¬Æþ¤ëÂçÍÆÎÌ¤Î½Å¤êÂÞ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤â¡¢¤â¤·¤â¤Î¤È¤¤ò¹Í¤¨¤¿Íê¤â¤·¤¤Àß·×¤Î¾Ú¡£Æü¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤ò¡¢ÈóÆü¾ï¤Ë°Â¿´¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤ÎÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¥Æ¥ó¥È¤¬¡¢¤¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤ë¡ÖÈ÷¤¨¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
½àÈ÷¤Î¼ê´Ö¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¡¢¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ò³Ú¤·¤à¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×¤¬1¤Ä¤¢¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤È¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤µ¤¢¡¢¤³¤Î¼ê·Ú¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¼¡¤ÎµÙÆü¤ò¤â¤Ã¤È¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò°Ê²¼¥ê¥ó¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡ä¡ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤ÈËÉºÒ¤Ç³èÌö¡ª¥È¥é¥ó¥¯¤ËÈï¤»¤Æ´ÊÃ±ÀßÃÖ¡Ö¥È¥é¥ó¥¯¥²¡¼¥È¥Æ¥ó¥ÈPlus¡×
Image: ³ô¼°²ñ¼ÒFINE TRADING JAPAN
Source: CoSTORY