¿·ºÂ»Ô¡¢¡Ö¿·ºÂ»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¡¡Âè4ÃÆ¡×¼Â»Ü¡¡ºÇÂç20¡ó´Ô¸µ
¡¡¿·ºÂ»Ô¤Ï¡¢»ÔÆâ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇÂç20¡ó´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¿·ºÂ»Ô¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¡¡¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ»ö¶È¡¡Âè4ÃÆ¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï10·î16Æü～11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Î·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ïau PAY¡¢dÊ§¤¤¡¢PayPay¡¢³ÚÅ·¥Ú¥¤¡¢³ÚÅ·Edy¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Ý¥¹¥¿ー¤¬Å½¤Ã¤Æ¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¡¢³Æ·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤êÍøÍÑ²ÄÇ½Å¹ÊÞ¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¾¦ÉÊ·ô¡¢¥Óー¥ë·ô¡¢Ç¼ÀÇ¡¢°åÎÅÈñ¤Î»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É°ìÉôÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡´Ô¸µÎ¨¤ÏºÇÂç20¡ó¤Ç³Æ·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢³ÚÅ·Edy¤Ï¡ÖEdy¥®¥Õ¥È¡×¤Ç¤Î´Ô¸µ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1²ó¤¢¤¿¤ê¤Î´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï1000±ßÊ¬¡¢´ü´ÖÃæ¤Î´Ô¸µ¾å¸Â¤Ï5000±ßÊ¬¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ÊÄè»þ´ü¤Ï³Æ·èºÑ¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ë¡£
ÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÁêÃÌ²ñ¡ÊÂÐ¾Ý¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¢¥×¥ê»È¤¤Êý¹ÖºÂ¡Ë
¡¡¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æー¥¶ー¸þ¤±¤ËÌµÎÁ¤Ç¡ÖÍøÍÑ¼Ô¸þ¤±¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÁêÃÌ²ñ¡ÊÂÐ¾Ý¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¥¢¥×¥ê»È¤¤Êý¹ÖºÂ¡Ë¡×¤¬³«¤«¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤ÏÌµÎÁ¤Ç¥«ー¥É¥¿¥¤¥×¤Î¡Ö³ÚÅ·Edy¡×¤¬ÇÛ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¹¥Þ¥ÛÁàºîÁêÃÌ²ñ¤Ï¡¢¿·ºÂ»ÔÌò½êËÜÄ£¼Ë1³¬¤ÇÅÚÆü½Ë¤ò½ü¤¯11·î28Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£³«¹Ö»þ´Ö¤Ï9»þ～17»þ¤Þ¤Ç¡£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Áá´ü½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢½ªÎ»Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆËÜÁêÃÌ²ñ¤â½ªÎ»¤¹¤ë¡£