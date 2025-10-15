¤â¤¦Web²ñµÄ¤Î¤¿¤á¤Ë¥á¥¤¥¯¤ÏÉÔÍ×¤«¤â¡¢¡ÖGoogle Meet¡×¤ËAI¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡¥°ー¥°¥ë¡ÊGoogle¡Ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö13Æü¡¢Web²ñµÄ¥µー¥Ó¥¹¡ÖGoogle Meet¡×¤Ç¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×µ¡Ç½¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡Google Workspace¥æー¥¶ー¤äGoogle One¡¢Google Workspace Individual¥æー¥¶ー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢½ç¼¡Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢12¼ïÎà¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£µ¡Ç½¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥ìー¥à¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¥æー¥¶ー¤Î´é¤òAI¤¬Ê¬ÀÏ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤½¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¡£¥³ー¥Òー¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤ê´é¤Ë¿¨¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¤â¸ú²Ì¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ìÂ³¤±¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÆ°ºî¤ò¤·¤Æ¤â¼«Á³¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò»ýÂ³¤Ç¤¤ë¡£
¥³ー¥Òー¤ò°û¤ó¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë
¡¡µ¡Ç½¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¥ª¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤Û¤«¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Í¸ú¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀßÄê¤ÏÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢¼¡²ó¤Î²ñµÄ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë