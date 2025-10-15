¡ÖµÓ¤¬Ä¹ºÙ¤¤¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢ÈþµÓºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¡ª ¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¸«¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¤ÎÈþµÓºÝÎ©¤ÄÂç¿Í¥³¡¼¥Ç
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö½©¤é¤·¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÁÇÅ¨¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤¹¡×¡ÖµÓ¤¬Ä¹ºÙ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÈþµÓ¤Ç¤¹¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤Î¿§¤¬¤¹¤¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢20Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖRosy Luce¡Ê¥í¡¼¥¸¡¼¡¦¥ë¡¼¥Á¥§¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥¹¥«¡¼¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á°È¾¤Î10Ëç¤Ç¤Ï¥°¥ì¡¼¥«¥é¡¼¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èþ¤·¤¤µÓ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸åÈ¾¤Î10Ëç¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥«¥é¡¼¤ò·ÇºÜ¡£Èþ¤·¤¤ÂÀ¤â¤â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃ¦¤°¤È¥È¥Ã¥×¥¹¤¬Æ©¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ¤ÎåºÎï¤µ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×10Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡¢Èþ¤·¤¤µÓ¤òÈäÏª¤·¤¿ÈÄÌî¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂ¤ÎåºÎï¤µ¤ËÌÜ¤¬¤¤¤¯¡×¡ÖÈþ¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤¹¤´¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
