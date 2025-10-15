¤½¤Î³±¤ä¹¢¤ÎÄË¤ß¡¢¼Â¤Ï²ÖÊ´¾É¤«¤â?2¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö½©²ÖÊ´¾É¡×¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë
¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¥Õ¥©¥¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î548Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢9·î26Æü¤«¤é30Æü¤Ë¤«¤±¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö½©²ÖÊ´¾É¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
½©¤Î²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³±¤ä¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¡¢É÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½©¤ËÈô»¶¤¹¤ë¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤¬¡¢½Õ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎ³»Ò¤¬¾®¤µ¤¯¡¢µ¤Æ»¤Î±ü(¹¢¤äµ¤´É»Ù)¤Þ¤ÇÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¼Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ôÆü¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄ¹´ü´Ö¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡£
É÷¼Ù¤È²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ï¡¢¼£ÎÅÊý¿Ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÇ®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë³±¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤¬Â³¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²ÖÊ´¾É¤Î²ÄÇ½À¤òµ¿¤¤¡¢Áá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£
²ÖÊ´¾É¤Î548Ì¾¤Ë¤É¤Î»þ´ü¤Ë²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Õ¤Î²ÖÊ´¾É(¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Ê¤É)¤Ï70¡ó¡¢½©¤Î²ÖÊ´¾É(¥Ö¥¿¥¯¥µ¡¢¥è¥â¥®¡¢¥«¥Ê¥à¥°¥é¤Ê¤É)¤Ï36¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½©²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¤´¤í¤´¤í¤È¤·¤¿°ÛÊª´¶¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½©¤Î²ÖÊ´¾É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö³±¡×¤ä¡Ö¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó1³ä¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½©²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡Ö³±¡×¤ä¡Ö¹¢¤ÎÄË¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢É÷¼Ù¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
½©²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ï¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£É÷¼Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÆü¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄ¹´ü´Ö¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½©¤Ë²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×312¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©¤Ë¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢³±¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢48¡ó¤Î¿Í¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ë1¿Í¤¬½©²ÖÊ´¾É¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤«¤¯¤ì½©²ÖÊ´¾É¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
½©¤Î²ÖÊ´¾É¤Ï¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¤È¤¤¤Ã¤¿Åµ·¿Åª¤Ê²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢³±¤ä¹¢¤Î°ãÏÂ´¶¤Ê¤É¡¢É÷¼Ù¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½©¤ËÈô»¶¤¹¤ë¥Ö¥¿¥¯¥µ¤Ê¤É¤Î²ÖÊ´¤¬¡¢½Õ¤Î¥¹¥®²ÖÊ´¤ËÈæ¤Ù¤ÆÎ³»Ò¤¬¾®¤µ¤¯¡¢µ¤Æ»¤Î±ü(¹¢¤äµ¤´É»Ù)¤Þ¤ÇÆÏ¤¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢É÷¼Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¿ôÆü¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄ¹´ü´Ö¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡£
²ÖÊ´¾É¤Î548Ì¾¤Ë¤É¤Î»þ´ü¤Ë²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤«Ä´ºº¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½Õ¤Î²ÖÊ´¾É(¥¹¥®¤ä¥Ò¥Î¥²ÖÊ´¤Ê¤É)¤Ï70¡ó¡¢½©¤Î²ÖÊ´¾É(¥Ö¥¿¥¯¥µ¡¢¥è¥â¥®¡¢¥«¥Ê¥à¥°¥é¤Ê¤É)¤Ï36¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½©²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡¢¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¿å¤äÉ¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤ä¤´¤í¤´¤í¤È¤·¤¿°ÛÊª´¶¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ÏÈ¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿°ìÊý¤Ç¡¢½©¤Î²ÖÊ´¾É¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö³±¡×¤ä¡Ö¤Î¤É¤ÎÄË¤ß¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÌó1³ä¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢½©²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤È¤·¤Æ¡Ö³±¡×¤ä¡Ö¹¢¤ÎÄË¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢É÷¼Ù¤È¸íÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤³¤È¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤ë¡£
½©²ÖÊ´¾É¤Ç¤Ï¡¢É¡¿å¤ä¤¯¤·¤ã¤ß¡¢É¡¤Å¤Þ¤ê¡¢ÌÜ¤Î¤«¤æ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿¾É¾õ¤¬Ãæ¿´¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£É÷¼Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¿ôÆü¤Ç¾É¾õ¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÖÊ´¾É¤Ï¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÄ¹´ü´Ö¾É¾õ¤¬Â³¤¯¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½©¤Ë²ÖÊ´¾É¤Î¾É¾õ¤¬¤Ç¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×312¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½©¤Ë¤¯¤·¤ã¤ß¤äÉ¡¿å¡¢³±¡¢¹¢¤ÎÄË¤ß¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¼ÁÌä¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢48¡ó¤Î¿Í¤¬Ä¹°ú¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢²ÖÊ´¾É¤Î¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤Ë1¿Í¤¬½©²ÖÊ´¾É¤È¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¤«¤¯¤ì½©²ÖÊ´¾É¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£