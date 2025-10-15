¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡×¡ÖÀ¾ÆüËÜ¡¦ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×FOD¤ÇÁ´Áª¼ê¡¦Á´±éµ»À¸ÇÛ¿®
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Î¡¼¥Ó¥¹À¤Âå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·èÄê¤¹¤ë¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿¡ÖÅìÆüËÜ¡¦À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡Ö¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×¤ÎÁ´Áª¼ê¡¦Á´±éµ»¤òÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡Ö2025Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¡¢29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Î¡¼¥Ó¥¹À¤Âå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦KOSE¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±©À¸·ë¸¹¡¢±§Ìî¾»Ëá¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¡ÈÅÐÎµÌç¡É¡£º£Ç¯¤Ïº´µ×´ÖÎ¦¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö2025ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿ÅìÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÍ½Áª²ñ¡£º£Ç¯¤Ï°ñ¾ë¸©¡¦»³¿·¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥·¥Ë¥¢½÷»Ò¤Ç¤ÏËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤Î²ÏÊÕ°¦ºÚ¤ËÃíÌÜ¡£¥¸¥å¥Ë¥¢GP¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¹âÌÚëï¤â¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥¢¤Ë¤Ï¡¢9·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤ÇÆüËÜ¤Ë¥Ú¥¢2ÏÈÌÜ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿Ä¹²¬Í®Æà¡¿¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡Ö2025À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÍ½Áª²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¼¢²ì¸©¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢½÷»Ò¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»°¸¶Éñ°Í¡¢º£µ¨¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»°Âðºéåº¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£¶°Ì¤Î»³²¼¿¿¸ê¤È¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤Ç¡¢º£µ¨·ëÀ®¤Î¡È¤¤¤¯¤³¤¦¡É¤³¤È¶ûÅÄ°éÎÉ¡¿ÅçÅÄ¹â»ÖÏºÁÈ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÁ´ÆüËÜ2ÅÙÍ¥¾¡¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤âÀ¾»³¿¿¸ê¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍ½Áª²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡û¢£ÇÛ¿®³µÍ×
¡Ö2025Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ20Ê¬¡Á20»þ£µÊ¬¡¡¥Î¡¼¥Ó¥¹£Á½÷»Ò¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹£Â½÷»Ò
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ£µÊ¬¡Á17»þ35Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Ó¥¹£ÂÃË»Ò¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹£ÁÃË»Ò
¡Ö2025ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡×
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ35Ê¬¡Á21»þ20Ê¬¡¡¥·¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ú¥¢SP¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒSP
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ40Ê¬¡Á21»þ35Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ú¥¢FS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒFS
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë£¹»þ¡Á15»þ55Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒFS
¡Ö2025À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×
11·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ35Ê¬¡Á22»þ15Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹RD¡¢¥·¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹RD
11·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ15Ê¬¡Á20»þ¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹FD¡¢¥·¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹FD
11·î£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë£¹»þ45Ê¬¡Á19»þ45Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒFS
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡û¢£½Ð¾ìÁª¼ê
Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡§µÜºê²Öô¥¡¢º´µ×´ÖÎ¦
ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢¡§²ÏÊÕ°¦ºÚ¡¢¹¾Àî¥Þ¥ê¥¢¡¢»°ÂðÀ±Æî¡¢µÈ²¬´õ¡¢¹âÌÚÍØ¡¢À¾ÌîÂÀæÆ¡¢¼þÆ£½¸¡¢éâ¸¶ÂçÌï¡¢¿¹ÎË¿Í
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡§¶ûÅÄ°éÎÉ¡¿ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡¢µªÊ¿Íü²Ö¡¿À¾»³¿¿¸ê¡¢»³²¼²ÑÊâ¡¿±ÊÅÄÍµ¿Í¡¢µÈÅÄ èÁ¡¿¾®²Ï¸¶Àôñ¥¡¢¼Æ»³ Êâ¡¿ÌÚÂ¼ÃÒµ®
À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡§»°¸¶Éñ°Í¡¢»³²¼¿¿¸ê¡¢»°Âðºéåº¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢Ä«²ì½ÓÂÀÏ¯¡¢ÏÂÅÄ·°»Ò¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡¢²¬ÅÄ²ê°Í¡¢¶âÂô½ã²Ó¡¢Â¼¾åÍÚÆà¡¢²¬ËüÍ¤»Ò¡¢¾å±òÎøÆà¡¢¹â¶¶À±Ì¾¡¢¿¢Â¼½Ù
¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡§Ä¹²¬Í®Æà¡¿¿¹¸ýÀ¡»Î
¢¨½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê
¡Ö2025Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ï¡¢29²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¥Î¡¼¥Ó¥¹À¤Âå¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¡¦KOSE¿·²£ÉÍ¥¹¥±¡¼¥È¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£±©À¸·ë¸¹¡¢±§Ìî¾»Ëá¡¢ºäËÜ²Ö¿¥¤éÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÁ´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÍ¥¾¡·Ð¸³¼Ô¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥È¥Ã¥×¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤Ø¤Î¡ÈÅÐÎµÌç¡É¡£º£Ç¯¤Ïº´µ×´ÖÎ¦¤¬Âç²ñÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡Ö2025À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¡¢¡ÖÁ´ÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÎÀÚÉä¤ò¤«¤±¤¿À¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤ÎÍ½Áª²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¼¢²ì¸©¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ë¥¢½÷»Ò¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢ÂåÉ½·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»°¸¶Éñ°Í¡¢º£µ¨¹ñºÝÂç²ñ¤Ç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿»°Âðºéåº¡¢ºòÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢£¶°Ì¤Î»³²¼¿¿¸ê¤È¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¡£¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤Ç¡¢º£µ¨·ëÀ®¤Î¡È¤¤¤¯¤³¤¦¡É¤³¤È¶ûÅÄ°éÎÉ¡¿ÅçÅÄ¹â»ÖÏºÁÈ¡¢½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ëÁ´ÆüËÜ2ÅÙÍ¥¾¡¤ÎµªÊ¿Íü²Ö¤âÀ¾»³¿¿¸ê¤È¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇÍ½Áª²ñ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡û¢£ÇÛ¿®³µÍ×
¡Ö2025Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹Áª¼ê¸¢Âç²ñ¡×
10·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë12»þ20Ê¬¡Á20»þ£µÊ¬¡¡¥Î¡¼¥Ó¥¹£Á½÷»Ò¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹£Â½÷»Ò
10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ£µÊ¬¡Á17»þ35Ê¬¡¡¥Î¡¼¥Ó¥¹£ÂÃË»Ò¡¢¥Î¡¼¥Ó¥¹£ÁÃË»Ò
¡Ö2025ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡×
10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ35Ê¬¡Á21»þ20Ê¬¡¡¥·¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ú¥¢SP¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒSP
10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ40Ê¬¡Á21»þ35Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢¥Ú¥¢FS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒFS
10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë£¹»þ¡Á15»þ55Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒFS
¡Ö2025À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡× / ¡ÖÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢Âç²ñ¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡×
11·î£±Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ35Ê¬¡Á22»þ15Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹RD¡¢¥·¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹RD
11·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ15Ê¬¡Á20»þ¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒSP¡¢¥·¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹FD¡¢¥·¥Ë¥¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹FD
11·î£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë£¹»þ45Ê¬¡Á19»þ45Ê¬¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢½÷»ÒFS¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢ÃË»ÒFS¡¢¥·¥Ë¥¢ÃË»ÒFS
¢¨ÇÛ¿®¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¡û¢£½Ð¾ìÁª¼ê
Á´ÆüËÜ¥Î¡¼¥Ó¥¹¡§µÜºê²Öô¥¡¢º´µ×´ÖÎ¦
ÅìÆüËÜÁª¼ê¸¢¡§²ÏÊÕ°¦ºÚ¡¢¹¾Àî¥Þ¥ê¥¢¡¢»°ÂðÀ±Æî¡¢µÈ²¬´õ¡¢¹âÌÚÍØ¡¢À¾ÌîÂÀæÆ¡¢¼þÆ£½¸¡¢éâ¸¶ÂçÌï¡¢¿¹ÎË¿Í
¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ¡§¶ûÅÄ°éÎÉ¡¿ÅçÅÄ¹â»ÖÏº¡¢µªÊ¿Íü²Ö¡¿À¾»³¿¿¸ê¡¢»³²¼²ÑÊâ¡¿±ÊÅÄÍµ¿Í¡¢µÈÅÄ èÁ¡¿¾®²Ï¸¶Àôñ¥¡¢¼Æ»³ Êâ¡¿ÌÚÂ¼ÃÒµ®
À¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡§»°¸¶Éñ°Í¡¢»³²¼¿¿¸ê¡¢»°Âðºéåº¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢Ä«²ì½ÓÂÀÏ¯¡¢ÏÂÅÄ·°»Ò¡¢¶ûÅÄ°éÎÉ¡¢²¬ÅÄ²ê°Í¡¢¶âÂô½ã²Ó¡¢Â¼¾åÍÚÆà¡¢²¬ËüÍ¤»Ò¡¢¾å±òÎøÆà¡¢¹â¶¶À±Ì¾¡¢¿¢Â¼½Ù
¥Ú¥¢Í½Áª²ñ¡§Ä¹²¬Í®Æà¡¿¿¹¸ýÀ¡»Î
¢¨½Ð¾ìÍ½ÄêÁª¼ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¢¤ê