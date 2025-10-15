¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡¡º£µ¨½é¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì¤Ç25ÆÀÅÀ¤Î°µ´¬¥×¥ì¡¼¤â¡Ä¥ì¥¤¥«¡¼¥ºµÕÅ¾Éé¤±¡¡È¬Â¼ÎÝ¤Ï·ç¾ì
¡¡¡þNBA¡¡¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º104¡¼113¥µ¥ó¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥â¡¼¥È¥²¡¼¥¸¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ã¥Ã¥×¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥ë¥«¡¦¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡Ê26¡Ë¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥µ¥ó¥ºÀï¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£º£µ¨½é¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¤Ê¤¬¤é25ÆÀÅÀ¤È°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãç´Ö¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï·ç¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ñ¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÃç´Ö¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÁ°È¾¥ê¡¼¥É¤·¤Ê¤¬¤é¤âµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ï²¤½£Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥É¥ó¥Á¥Ã¥Á¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á3Àï¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Æ·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨½é¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âè1Q»Ä¤ê10Ê¬50ÉÃ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¤«¤é¥Õ¥§¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤¿¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ½éÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤ËÁê¼ê¤ÎÈ¿Â§¤âÍ¶¤Ã¤Æ3ÅÀ¥×¥ì¡¼¤òÀ®Î©¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¿·²ÃÆþ¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥¨¥¤¥È¥ó¤Ø¤Î¥¢¥ê¥¦¡¼¥×¥Ñ¥¹¤âÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂè1Q¤À¤±¤Ç10ÆÀÅÀµó¤²¤¿¡£
¡¡Âè2Q¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£»Ä¤ê7Ê¬32ÉÃ¤«¤é¥³¡¼¥È¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢3P¥·¥å¡¼¥È¤ò3ËÜ·è¤á¤ë¤Ê¤ÉÁ°È¾¤À¤±¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿22ÆÀÅÀ6¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É3¥¢¥·¥¹¥È¤È°µ´¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤â¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï22Ê¬23ÉÃ½Ð¾ì¤Ç¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î25ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥Ç¥Ó¥ó¡¦¥Ö¥Ã¥«¡¼¤ä¥Ç¥£¥í¥ó¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¼çÎÏ¤¬·ç¾ì¤·¤¿¥µ¥ó¥ºÁê¼ê¤ËÁ°È¾11ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤ÆÇÔÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¤Ï15Æü¡ÊÆ±16Æü¡Ë¤ËºÆ¤Ó¥µ¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£