¥×¥í¿ý»Î¡¦Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¡¡º£·î12Æü¤Ë68ºÐ¤Ç»àµî¡¡21Ç¯¤Þ¤Ç½êÂ°¤ÎKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤âÄÉÅé
¡¡¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×¤Î¡ÖKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡×¤Ë21Æü¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¿ý»Î¡¦Á°¸¶ÍºÂç¤µ¤ó¤¬10·î12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£68ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£15Æü¡¢ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤Ï¡Öë¾Êó¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¡¾ïÇ¤Íý»ö¡¡Á°¸¶ÍºÂç¡¡µ·¡¡µî¤ë10·î12Æü¡¡68ºÐ¤Ë¤ÆÀÂµîÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°¤Î¥×¥íËã¿ý¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¿¼¼Õ¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾°¡¡ÄÌÌëµÚ¤Ó¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤À¤±¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤â¸ø¼°X¤Ç¡ÖÁ°¸¶ ÍºÂç¥×¥í¡Ê¶åÃÊ¡Ë¤¬¡¢µî¤ë2025Ç¯10·î12Æü¤Ë¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖKONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ë¤Ï¡¢2018-19¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é2020-21¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç½êÂ°¤µ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¡¢KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¤Ë½êÂ°¤·¡¢M¥ê¡¼¥°¤Ë»²Àï¡£¶áÇ¯¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¡¢º£Ç¯9·î18Æü¤ËÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ëA1¥ê¡¼¥°¤Î½Ð¾ì¼Âà¤¬Ï¢ÌÁ²ñÄ¹¤Î¿¹»³ÌÐÏÂÌ¾¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£