±ÊÌî¡¡±Ç²è´Û¤Ç¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ëÇÉ¡©¤Ë²óÅú¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦±ÊÌî¡Ê51¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö±ÊÌî¡õ¤¯¤ë¤Þ¤Î¤Ò¤Ã¤«¤«¤ê¥Ë¡¼¥Á¥§¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë0»þ45Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è´Û¤Ç¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ò¸«¤ëÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Î¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤ëÇÉ¤À¤È¤¤¤¦±ÊÌî¡£¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¤¢¤¨¤Æ¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡£ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÌ£¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ºÇ¸å¤Ò¤ÈÅ¸³«¤¢¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢±ÊÌî¤Ï±Ç²è¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÂç¤¤á¤ÎÀ¼¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸À¤¦¿Í¤ËÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È±Ç²è¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤è¤Í¡×¤È±Ç²è´Û¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç²÷Å¬¤Ê¾ì½ê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡»°Ã«ÄÝ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç°ì½ï¤ËºîÉÊ¤È¤·¤Æ¸«¤ë¤ó¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¥¨¥ó¥É¥í¡¼¥ë¤Çµ¢¤ê¤¿¤¤¿Í¤ÏÃ¼¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£±ÊÌî¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤½¤¦¤À¤è¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¡ÖÆ²¡¹¤È¹Ô¤¯¥ä¥Ä¤¤¤Ê¤¤¡©¼çµÁ¼çÄ¥¤òÊâ¤Êý¤Ë¹þ¤á¤ë¥ä¥Ä¤¤¤ë¤¸¤ã¤ó¡£²¶¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤¿¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È±Ç²è¤Ø¤Î´¶ÁÛ¤òÂÖÅÙ¤Ë½Ð¤¹¿Í¤ËÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£