¡¡ºë¶Ì¸©Äá¥öÅç»Ô¤ÎÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¡¢¹âÎð½÷À2¿Í¤¬·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÏÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤Ç¸µ¿¦°÷¤Î20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤òÁÜºº¤¹¤ë·Ù»¡
¡¡¸áÁ°5»þÁ°¡¢Æþ½ê¼Ô¤Î½÷À2¿Í¤¬Æ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì4³¬¤È5³¬¤Î¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ÇÆ¬¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï70¿Í¤Û¤É¤ÎÆþ½ê¼Ô¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í°Ê³°¤Ë¤±¤¬¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ÜÀß¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¿¼Ìë¤«¤éÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬±Ç¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï2¿Í¤¬»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Àè¤Û¤É¡¢Ï·¿Í¥Û¡¼¥à¤Î¸µ¿¦°÷¤Ç20Âå¤ÎÃË¤Î¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤é¤«¤Î»ö¾ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë