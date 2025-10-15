·§ËÜÃÏ¿Ì¤«¤é9Ç¯È¾¡¡ÈïºÒ¤·¤¿¥¥¯ÇÀ²È¤Î¤¤¤Þ¡Ä
·§ËÜ¸©¹Ãº´Ä®¤ÇºîËÜ¹À»Ö¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ª¤è¤½65ËüËÜ¤ÎÍÎ¥®¥¯¡Ö¥Þ¥à¡×¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÊ¬´ôÅÀ¤Ï·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤·¤¿¡£
À¿¥Õ¥é¥ïー¡Ê¹Ãº´Ä®¡Ë¤ÎºîËÜ¹À»Ö¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»þ¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£·§ËÜÃÏ¿Ì¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÇÀ²È¤¬ÈïºÒ¤·¤¿Ãæ¡¢ºîËÜ¤µ¤ó¤Î¥Ï¥¦¥¹¤âÃÇ¿å¤·¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎµÆ¤¬¸Ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Âð¤¬Á´²õ¤·¤¿¤¿¤á¡¢²¾Àß½»Âð¤Ø°Ü¤Ã¤¿²ÈÂ²¡£Åö»þ¤ÏÄ¹ÃË¤ÎÎ¶¼£(¤ê¤ç¤¦¤¸)¤µ¤ó¤¬¡¢¹À»Ö¤µ¤ó¤È¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Ä¹½÷¤Î°¦Íü¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏ¿Ì¤Î¸å¤âµÆ¤ò°é¤Æ¤ëÎ¾¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤¬¡ÖÆüËÜ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤Æ¸À¤¦¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë¡Ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Çº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤«¤é9Ç¯È¾¤¬·Ð¤Ã¤¿14Æü¡¢µÆ¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì²ÈÂ²¤Îå«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
20ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Î¶¼£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥í¥Ü¥¯¥µー¤ò¼¤á¤Æ²ÖÇÀ²È¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Î¶¼£¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤Î»Å»ö¤Ã¤Æ·ë¹½¸·¤·¤¤À¤³¦¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¡ÊÎ¾¿Æ¤¬¡Ë¤ä¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éã¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¸å·Ñ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¹½÷¤Î°¦Íü¤µ¤ó¤Ï¡¢°ì»þ¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥ïー¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢µÆ¤Ë´Ø¤ï¤ë·è°Õ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ¾¿Æ¤¬µÆ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ »ä¤ÎÄï¤â¸å¤ò·Ñ¤¤¤À¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤ª²Ö¤Î¶È³¦¤À¤±¤ÉÊÌ¤Î¤³¤È¤Ç²È¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤Îº£¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö·§ËÜ¤ÎµÆ¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¡£
ºîËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êº¤Æñ¤Ë¤¯¤¸¤±¤º¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç®¤¤»×¤¤¤ò¤ª²Ö¤Ë¹þ¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Âç»ö¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£