14Æü¸áÁ°¡¢Å·Áð»Ô¤Î·úÀß¹©»ö¸½¾ì¤Ç¡¢ÃËÀºî¶È°÷¤¬¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½¤ÎËñ¤ÈÊÉ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅ·Áð»ÔËÜÅÏÄ®¹À¥¤ÎÂç·¿¾¦¶È»ÜÀß¤Î·úÀß¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤¹¡£14Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢¡ÖÃËÀ¤¬¥³¥ó¥¯¥êー¥ÈÀ½ÉÊ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢±«¿å¤Ê¤É¤ò°ì»þÅª¤Ë¤¿¤á¤ë¥³¥ó¥¯¥ê―¥ÈÀ½¤Î½¸¿åËñ¤òÀßÃÖ¤¹¤ëºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢ÃÏÃæ¤Ë¤¤¤¿Å·Áð»ÔËÜÅÏÄ®¤Î»³²¼ÂóºÈ¤µ¤ó26ºÐ¤¬¥·¥ç¥Ù¥ë¥«ー¤Î¥Õ¥Ã¥¯¤ËÄß¤ê²¼¤²¤¿½¸¿åËñ¤ÈÊÉ¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»³²¼¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Ä¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
½¸¿åËñ¤Ï¹â¤µ180¥»¥ó¥Á¡¢Éý¤È±ü¹Ô¤80¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó1¥È¥ó¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤¬¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£