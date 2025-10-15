¡ÖÈÖÄ¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×DeNA¡¦»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¡¡ºå¿À¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¡ºòµ¨Æ±ÍÍ²¼¹î¾åÁÀ¤¦
DeNA¤Î»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤¬14Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Å¨ÃÏ¡¦¹Ã»Ò±à¤Ø°ÜÆ°Ãæ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ¾¤Ø °ÜÆ°Ãæ¡ª ¥è¡¦¥í¡¦¥·¡¦¥¯¡ª¡ª¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿·´´Àþ¤ÇÎÙ¤ËºÂ¤ëÀ¾ºê¿ÍÎ¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é5Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢º£µ¨¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿»°±º´ÆÆÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é²¼¹î¾å¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢º£µ¨¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µð¿Í¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸2Ï¢¾¡¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò¤á¤¶¤·¤ÆÅ¨ÃÏ¹Ã»Ò±à¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËSNS¤Ï¡ÖÂÇÅÝºå¿À¡ª¡ª´èÄ¥¤ì»°±º¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¡×¡Ö¥è¥³¥Ï¥Þ¤ËÉ¬¤º¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖÈÖÄ¹´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£