2PM¡¦¥¸¥å¥Î¡¢±éµ»¤Ë²Î¤Þ¤Ç»ß¤Þ¤é¤ÌºÍÇ½¡ª¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÎOST²Î¾§¤Ë»²²Ã
2PM¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥¸¥å¥Î¤¬¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÆùÂÎÈþ¤Ë´¶Éþ¡×¥¸¥å¥Î¡¢¡ÈÁÇÈ©¥¹¡¼¥Ä¡É¤ÇÈ©¸«¤»
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï10·î15Æü¡¢¡Ö19Æü18»þ¤Ë³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆOST Part.2¡¢¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¤Î¡ØDid You See The Rainbow¡©¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡ØDid You See The Rainbow¡©¡Ù¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¡¢Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¹þ¤á¤¿¥½¥Õ¥È¥Ý¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¡£¡Ö¤Þ¤ÀÉÔ´ïÍÑ¤ÊËÍ¤¿¤Á¤¬½ñ¤ÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¸÷¤ÈÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦´õË¾¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥ÎÆÃÍ¤Î´Å¤¯½À¤é¤«¤¯¤â¡¢¿¼¤¤¶Á¤¤ò¤â¤Ä¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¶Ê¤Î´¶Æ°¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£
2PM½Ð¿È¤Ç¡¢²Î¤È±éµ»¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Î¤Ï¡¢½÷Í¥¥¥à¡¦¥ß¥Ê¤ËÂ³¤OST¤Ë»²²Ã¡£¥É¥é¥Þ¤ÎË×Æþ´¶¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤Ï1997Ç¯¤ÎIMF´íµ¡´ü¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼Ò°÷¤â»ñ¶â¤âÇä¤ë¤â¤Î¤â¤Ê¤¤ËÇ°×²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·ÊÆ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥Æ¥×¥ó¡Ê±é¼Ô¡§¥¸¥å¥Î¡Ë¤ÎÊ³Æ®¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÏËè½µÅÚ¡¦ÆüÍË¤Î21»þ10Ê¬¤è¤ê´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥å¥Î¤¬²Î¤¦OST Part.2¡ØDid You See The Rainbow¡©¡Ù¤ÏÂè4ÏÃ¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢10·î19Æü18»þ¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥¸¥å¥Î ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1990Ç¯1·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÜÌ¾¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡£2008Ç¯9·î¤Ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Ö2PM¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£2013Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø´Æ»ë¼Ô¤¿¤Á¡Ù¤«¤éÇÐÍ¥¶È¤Ë¿Ê½Ð¡£¥É¥é¥Þ¡Øµ²±¡Á°¦¤¹¤ë¿Í¤Ø¡Á¡Ù¡Ø¥¥à²ÝÄ¹¤È¥½Íý»ö¡ÁBravo! Your life¡Á¡Ù¡Ø¤¿¤À°¦¤¹¤ëÃç¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£½üÂâ¸å¤Î¥É¥é¥ÞÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿2021Ç¯¡ØÀÖ¤¤ÂµÀè¡Ù¤ÇÄ«Á¯²¦Ä«¤Î²¦¤òÇ®±é¤·¡¢¡Ö2021 MBC±éµ»Âç¾Þ¡×¤Ç¥ß¥Ë¥·¥ê¡¼¥ºÉôÌçÃË»ÒºÇÍ¥½¨±éµ»¾Þ¤È¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¾Þ¤Î2´§¤Ë¡£2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥°¡¦¥¶¡¦¥é¥ó¥É¡Ù¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÉÔÆ°¤Î¤â¤Î¤È¤·¤¿¡£