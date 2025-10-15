¡Ú10·î15Æü¤ÏÇ¯¶â»ÙµëÆü¡ÛÉ×ÉØ2¿ÍÀ¤ÂÓ¤Î¡ÖÇ¯¶â¼õµë³Û¡×¤ÎÊ¿¶Ñ¤Ï¡© ¤ï¤¬²È¤ÏÉ×ÉØ¤¢¤ï¤»¤Æ¤â¡È20Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©
É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤àÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï¡È·î³Û23Ëü2784±ß¡É
ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÉ×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò´Þ¤àÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï·î³Û23Ëü2784±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Üー¥Ê¥¹¤ò´Þ¤àÊ¿¶ÑÉ¸½àÊó½·¤¬·î³Û45Ëü5000±ß¤Ç¡¢40Ç¯´ÖÆ¯¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¼õ¤±¼è¤ê»Ï¤á¤ëÇ¯¶â¡ÊÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¡Ü2¿ÍÊ¬¤ÎÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¡Ë¤ÎµëÉÕ¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î2024Ç¯¤Î²È·×Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð¤Ï·î³Û25Ëü6521±ß¤Ç¤¹¡£¾åµ¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤è¤êÌó2Ëü±ßÂ¿¤¯É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯¶â¼ýÆþ¤Î¤ß¤Ç¤ÏÀ¸³è¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ç¯¶â¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï¡È14Ëü7360±ß¡É
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ë¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¶â·î³Û¤Ï14Ëü7360±ß¤Ç¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢½÷À¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï2023Ç¯ÅÙËö¸½ºß¤Ç·î³Û5Ëü5777±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢É×ÉØ2¿ÍÀ¤ÂÓ¤ÇºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¹ç¤ï¤»¤ÆËè·î20Ëü3137±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë·×»»¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¾ì¹ç¤Ï¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤º¡¢¼«¿È¤ÇiDeCo¤Ê¤É¤òÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¹ñÌ±Ç¯¶â¤Î¤ß¤Î¼õµë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤Î¥±ー¥¹¤ä¶¦Æ¯¤¤Î¥±ー¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ÆÂç¤¤¯Ç¯¶â¼õµë³Û¤¬²¼¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ±»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤Ï5Ëü9965±ß¤Î¤¿¤á¡¢É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤Æ11Ëü5742±ß¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤·×»»¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤¢¤ï¤»¤Æ¤â¡È20Ëü±ß°Ê²¼¡É¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«¾¯¤Ê¤¤²ÄÇ½À
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¶â¤¬20Ëü±ß°Ê²¼¤È¤¤¤¦¼õµë³Û¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¾åµ¤Î»î»»¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇºÊ¤¬Àì¶È¼çÉØ¤À¤Ã¤¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ºÊ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¸üÀ¸Ç¯¶â¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸üÀ¸Ç¯¶âÊ¿¶Ñ·î³Û¤ÏÃËÀ¤¬16Ëü6606±ß¡¢½÷À¤¬10Ëü7200±ß¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÊ¤âÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢Ëè·î27Ëü3806±ß¤ÎÇ¯¶â¤¬¤â¤é¤¨¤ë·×»»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¤Î2024Ç¯¤Î²È·×Ä´ºº¤ò´ð¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤ÎÉ×ÉØ¤Î¤ß¤ÎÌµ¿¦À¤ÂÓ¤Ë¤ª¤±¤ë¾ÃÈñ»Ù½Ð¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢º¹³Û¤Ï¥×¥é¥¹1Ëü7285±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¿ôÉ´Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÏ·¸å»ñ¶â¤â¤¢¤ì¤Ð°Â¿´¤·¤ÆÏ·¸åÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Ç¯¶â¤Î»Ùµë³«»Ï»þ´ü¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤Æ65ºÐ¤Ç¤¹¤¬¡¢·«²¼¤²¼õµë¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤ÈÇ¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤»¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Áý³ÛÎ¨¤Ï·«¤ê²¼¤²¤¿·î¿ô¡ß0.7¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¡¢ºÇÂç84¥Ñー¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÏºÇÄ¹70ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç²ÃÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Ä¹¤¯Æ¯¤Â³¤±¤ë¤ÈÏ·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤ä¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Ê¤É¹ñÌ±Ç¯¶âÂè1¹æÈïÊÝ¸±¼Ô¤Ï¡¢ÉÕ²ÃÊÝ¸±ÎÁ¤òÄÉ²Ã¤Ç»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÉÕ²ÃÇ¯¶â¡×¤ò¼õµë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¶â¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
É×ÉØ2¿ÍÊ¬¤ÎÉ¸½àÅª¤ÊÇ¯¶â³Û¤Ï¡¢Ï·Îð¸üÀ¸Ç¯¶â¤ÈÏ·Îð´ðÁÃÇ¯¶â¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·î³ÛÌó23Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¡ÊÂè1¹æ¡Ë¼õµë¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¼õµë³Û¤ÏÌó15Ëü±ß¤Ç¡¢½÷À¤Î¹ñÌ±Ç¯¶â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÊ¿¶ÑÌó6Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¦¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢¶¦Æ¯¤¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢É×ÉØ¹ç¤ï¤»¤ÆÇ¯¶â¤¬20Ëü±ß¤ò²¼²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÊ¿¶Ñ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Ç¯¶â³Û¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢·«²¼¤²¼õµë¤äÉÕ²ÃÇ¯¶â¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢60ºÐ°Ê¹ß¤â¤Ç¤¤ë¤À¤±Æ¯¤Â³¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
