»°É©¤¬¡Ö¡È¿·¡É¾å¼ÁSUV¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤Ø¡ª ¡È¤Ê¤á¤é¤«¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß¹ë²Ú¡Ö¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°É÷ÆâÁõ¡×ºÎÍÑ¡ª ºÇ¿·¡Ö¥Ç¥ê¥«¡×¡õÌ¤Íè¤Î¡Ö¥Ç¥ê´Ý¡£¡×¤âÅÐ¾ì¤ÎJMS2025¡Ö»°É©¥Ö¡¼¥¹¡×½ÐÅ¸³µÍ×¤òÈ¯É½
ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ÈSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¡ÖSUV¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡×¤¬ÅÐ¾ì
¡¡2025Ç¯10·î15Æü¡¢»°É©¼«Æ°¼Ö¹©¶È¡Ê°Ê²¼¡¢»°É©¡Ë¤ÏÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡Ë¤Ç10·î29Æü¡Ê°ìÈÌ¸ø³«¤Ï10·î31Æü¡Ë¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡ÊJMS¡Ë2025¡×¤Î½ÐÅ¸³µÍ×¤È¡¢½ÐÅ¸¼ÖÎ¾¤Î°ìÍ÷¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡JMS2025»°É©¥Ö¡¼¥¹¤Î½ÐÅ¸¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖFOREVER ADVENTURE¡×¡£¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ËÁ¸±¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬»°É©¤Î¡Ö¡È¿··¿¡É¾å¼ÁSUV¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ö¡¼¥¹Â¤·Á¤Ï¡¢½ÐÅ¸¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¹Âç¤Êº½Çù¤Ø¤ÎËÁ¸±¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¸Þ´¶¤ò»É·ã¤¹¤ë±é½Ð¤ò¿ï½ê¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤áËÁ¸±¿´¤ò¤«¤Î©¤Æ¤ë±é½Ð¤¬¤µ¤ì¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀ¤³¦½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Î¾å¼Á¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÅÅÆ°¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼SUV¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Î¼ÖÌ¾¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆâ³°Áõ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ê¤É¤Ï¤Þ¤ÀÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£²ó¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê²èÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Þ¤ï¤ê¤Î°ìÉô¤È»×¤ï¤ì¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢º½Çù¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥×¥·¡¼¥ó¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ê¤é¤«¤Ç¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤òÆÃÄ§¤È¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢ÅÔ²ñÅª¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¤µ¤ÈSUV¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡9·î30Æü¤ËÀè¹Ô¸ø³«¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ç¤Ï¡¢¼ÖÆâ¤Ë2¿ÍÍÑ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤¬È÷¤ï¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¥é¥¤¥¯¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¹¡¹¤È¤·¤¿¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢½Ð¤«¤±¤¿Àè¤Ç¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤Ê¼ÖÃæÇñ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¤ê¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢»°É©¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Ç¤âí÷¤·¤¤Áö¹ÔÀÇ½¤È²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
¡¡°ÜÆ°Ãæ¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä³ê¤é¤«¤ÊÁö¤ê¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¡¢ÅþÃåÀè¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤òËþµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È»°É©¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹¥¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÜÆ°¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡×¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢ÌÜÅªÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦¤À¤±¤ÎÃ±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ»Ãæ¤Î¤Ò¤È¤È¤¤äÂÚºß»þ´Ö¤òË¤«¤ËºÌ¤ë¾å¼Á¤ÊËÁ¸±¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤¹¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î·Ú¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ï¥¤¥È¥ï¥´¥ó¤Î¿··¿¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤ä¿··¿¡ÖeK¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥Ç¥ê¥«D¡§5¡×¡¢ÅÅÆ°SUV¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¡¢¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥È¥é¥¤¥È¥ó¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡Ö¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥é¥ê¡¼2025¡×Í¥¾¡¼Ö¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ö¡¼¥¹´ë²è¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò²èÁü¤Ç¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂÎ¸³Å¸¼¨¡ÖDRIVE YOUR FUTURE¡×¤ä¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤ÎÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢À¼Í¥¡¦ÇÐÍ¥¤Î¼ã»³»í²»¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÏ¯ÆÉ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Â¼Ö¤«¤é¼ýÏ¿¤·¤¿Áö¹Ô²»¡¦¥¦¥£¥ó¥«¡¼²»¡¦¥É¥¢¤Î³«ÊÄ²»¤Ê¤É¤ÇÆü¾ï¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëËÁ¸±¤ÎÊª¸ì¤ò¡¢4¤Ä¤Î¥Ü¥¤¥¹¥Î¥Ù¥ë¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¡ÖMY ADVENTURE STORIES¡×¡¢»°É©¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÊç½¸¤·¤¿¡Ö»°É©¼«Æ°¼Ö¤È¤Î»×¤¤½Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖMY ADVENTURE PLAYLIST¡×¤Ê¤É¡¢»°É©¤¬Äó°Æ¤¹¤ëËÁ¸±¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿··¿¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¤Î²½¿È¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ö¥Ç¥ê´Ý¡£¡×¤¬¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖÌ¤Íè¥Ç¥ê´Ý¡£¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥ê¡¼¡Ö¥Ç¥ê´Ý¡£¤òÃµ¤»¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¼çºÅ¹çÆ±Å¸¼¨¤È¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤à¤±¤ÎÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖOut of KidZania in Japan Mobility Show 2025¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¡Ö¥é¥ó¥µ¡¼¥¨¥Ü¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥óIII¡×¤È¤¤¤Ã¤¿±ýÇ¯¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¼ÖÎ¾¤ÎÅ¸¼¨¤ä¡¢2035Ç¯¤ÎÌ¤Íè¤ò4D±ÇÁü¤ä¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¡ÖTokyo Future Tour 2035¡×¤ÇÌ¤Íè¤Î¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢SUV°Ï©¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥·¥ç¡¼¥é¥ó¡¢¡Ö¥Ç¥ê¥«¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡¢»°É© ²ÃÆ£ Î´Íº¼ÒÄ¹¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£