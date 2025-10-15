191Ëü±ß¤«¤é¡ª ¥¹¥º¥¡Ö¿·¥¸¥à¥Ë¡¼¡¿¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡×È¯É½¡ª ¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´¤Ê¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡É¤Ë¿Ê²½¡ª ÅÐ¾ì7Ç¯ÌÜ¤Îºþ¿·¤Ç²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
¤µ¤é¤Ë°ÂÁ´¤Ê¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡É¤Ë¿Ê²½¡ª
¡¡¥¹¥º¥¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡¢·Ú»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤ª¤è¤Ó¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡×¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢11·î4Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ò»ý¤ÄËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÀÇ½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤ÇÉý¹¤¤À¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¿·¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¸Å¤¯¡¢½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬1970Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ°ÊÍè¡¢È¾À¤µª°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2018Ç¯7·î¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¸½¹Ô¤Î4ÂåÌÜ¤Ï¡¢3ÂåÌÜ¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤é°ì¿·¤µ¤ì¡¢½éÂå¤ä2ÂåÌÜ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë³ÑÄ¥¤Ã¤¿Ìµ¹ü¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤Ø¤È¸¶ÅÀ²óµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡¢ÎòÂå¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥â¥Á¡¼¥Õ¤ä°¦ÕÈ¤Î¤¢¤ë´Ý¤¤¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¹ª¤ß¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½÷À¤«¤é¤Î¿Íµ¤³ÍÆÀ¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¡¢¾®·¿¼Ö¤Ç3¥É¥¢¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡¢¾®·¿¼Ö¤Ç5¥É¥¢¤ò»ý¤Ä¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¥Î¥Þ¥É¡×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì5Â®MT¤È4Â®AT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó°ìÉô²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¥¸¥à¥Ë¡¼¤È¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤Î2¥â¥Ç¥ë¡£¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡Ï¤ä¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡¢¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¤¬191Ëü8400±ß¤«¤é216Ëü400±ß¡¢¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¤¬227Ëü1500±ß¤«¤é238Ëü5900±ß¤Ç¤¹¡£