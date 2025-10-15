µÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ö»Å»öÁ°¤Ëºî¤êÃÖ¤¡×¼êÎÁÍý6ÉÊ¸ø³«¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/15¡Û¸µNMB48¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¤¬10·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£ºî¤êÃÖ¤¤Î¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÈÅÄ¼ëÎ¤¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤Îºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý6ÉÊ
µÈÅÄ¤Ï¡Ö»Å»öÁ°¤Ëºî¤êÃÖ¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ä¤ªÆé¤ËÆþ¤Ã¤¿¼êÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤ò¸ø³«¡£Ì£Á¹½Á¤ËÆù¤¸¤ã¤¬¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ÈÏ¡º¬¤Î¤¤ó¤Ô¤é¡¢µíÆù¤Î¤·¤°¤ì¼Ñ¡¢¤Ê¤áÂû¡¢¥Á¥ó¥²¥óºÚ¤È¤Á¤¯¤ï¤Î¤ª¿»¤·¤Ê¤É¡¢6ÉÊ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ç¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ì¤ë¤Î¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö¤´ÈÓ¤¬¤¹¤¹¤ß¤½¤¦¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ÉÍÜ¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ç¤¤¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
µÈÅÄ¤Ï2024Ç¯4·î6Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¤òÄÌ¤¸°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¼êÎÁÍý6ÉÊ¸ø³«
¢¡µÈÅÄ¼ëÎ¤¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
