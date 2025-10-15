¹ñºÝÅª¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¡¦¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤¬¸ì¤ë¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ
250GTO¤ÎÁê¾ì¤Ï3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¤Æ¤Ê¤ª¾å¾º¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢F1¤Ï¤³¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î¼è¤ê°ú¤¤ÇÀ¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËF1¤ò½êÍ¤¹¤ë¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥¥Ã¥É¥¹¥È¥ó¤¬2Âæ¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ä»¡¤òÄ¥¤ê½ä¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤ÎÌ¾¼Ö¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿²Á³ÊÆ°¸þ¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎ¼±¤âºÍÇ½¤â»ä¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ÀÍÕ¤¬Óñ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1987Ç¯5·î¤Ë½é¤á¤Æ100Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó2²¯4000Ëü±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤Ë¡Ö°Û¾ï»öÂÖ¤À¡×¤È¤³¤ì¤òÊó¤¸¤¿¡£¤½¤Î¼¡¤Ëµ¯¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬¤´µ²±¤À¤í¤¦¡£Æ±¤¸¼Ö¤¬3Ç¯¸å¤Ë¤½¤Î10ÇÜ¤Î²Á³Ê¤Ç¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢1992Ç¯¤Ëº£ÅÙ¤Ï1/5¤Ø¤ÈµÞÍî¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ì¤«¤é30Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤âGTO¤Î²Á³Ê¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¼Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ3000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó58²¯±ß¡Ë¤ÇÇä¤ê¤Ë½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð4000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó78²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥Ó¥ó¥Æ¡¼¥¸¥«¡¼¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤Î¤Ï»ñ¶âÌÜÅö¤Æ¤«¼¡¤Ê¤ë°ìÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¤¬¡¢¸½ºßGTO¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤Ë¤â¤¢¤Æ¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤³¤½¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êGTO¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© 10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÊGTO¤Ï¤È¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¼ÚÍÑ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬2ÂæÂ·¤Ã¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£F1¤ÎÃÏ°Ì¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÁÀâÅª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬F1¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÎ¨¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥¹¥È¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤¹¤Ù¤ÆÅÙ³°»ë¤·¡¢¤¿¤Àµæ¶Ë¤Î¼Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬F1¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥À¥°¡¦¥Ê¥¤¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂî±ÛÀ¤Ï¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤¬ÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬F1¤Ç¥Ñ¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¥À¥°¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ê¥¢¡¼¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢F1¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤Éµ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤F1¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«1998Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²Á³Ê¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯40Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó 8700Ëü±ß¡Ë¤ËÆÏ¤¤¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£250GTO¤ò½êÍ¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó·Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¤¤¤Þ¤ä1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤¬¤è¤¯¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2Âæ¤Î¾ì¹ç¤â¤Þ¤¿¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢GTO¤Î²Á³Ê¤¬F1¤Î¤ª¤è¤½4ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÈæÎ¨¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¤Ç¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤F1GTR¤¬ËÜÍè¤ÎF1¤è¤ê¤â°Â¤¯¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¡¢º£¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÀ§Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£»ä¸Ä¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼1998Ç¯°ÊÁ°¤ËÃù¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation¡§Tatsuya OTANI
THANKS TO Kidston SA, Geneva
¥¸¥å¥Í¡¼¥ô¤Î¥¥Ã¥É¥¹¥È¥óSA¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¿Âæ¤â¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¢¥Ê¥í¥°»þÂå¤ÎÌ¾¼Ö¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤È¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¡Ê¼Ì¿¿2ÅÀ¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤ÎÃÍÃÊ¤Ï¤É¤ó¤É¤ó¾å¤¬¤ë¡×¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¼ª¤Ë¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ëµ¤¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤¦¤·¤¿²Á³ÊÆ°¸þ¤òÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÃÎ¼±¤âºÍÇ½¤â»ä¤Ï»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤³¤½¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥êGTO¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡© 10Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¤À¤¬¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡ÊGTO¤Ï¤È¤¢¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¼ÚÍÑ¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ë¡£¤½¤³¤Ç¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Â¤ËÂ¿¤¯¤Î¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬2ÂæÂ·¤Ã¤Æ½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£F1¤ÎÃÏ°Ì¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î´õ¾¯À¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¹Í¤¨¤Æ¤â¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÅÁÀâÅª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¤¤¤Ã¤Æº¹¤·»Ù¤¨¤Î¤Ê¤¤¿ÍÊª¤¬F1¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÎ¨¤¤¤Æºî¤ê¾å¤²¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ê¤Î¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾å¤ÎÍýÍ³¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤¿Ìõ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¥¹¥È¤ä¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤¹¤Ù¤ÆÅÙ³°»ë¤·¡¢¤¿¤Àµæ¶Ë¤Î¼Ö¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¤±¤Ç´°À®¤µ¤»¤¿¤Î¤¬F1¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥À¥°¡¦¥Ê¥¤¤¬¸ì¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÂî±ÛÀ¤Ï¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¤¬ÍºÊÛ¤ËÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿¼ÂÍÑÀ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬F1¤Ç¥Ñ¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»ä¤Ï¥À¥°¤È°ì½ï¤Ë¥³¥ê¥¢¡¼¡¦¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¥¹¥Ô¡¼¥Á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÏÃÂê¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢F1¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤À¤Û¤È¤ó¤Éµ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤F1¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«1998Ç¯¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Î²Á³Ê¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯40Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó 8700Ëü±ß¡Ë¤ËÆÏ¤¤¤¿ÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£250GTO¤ò½êÍ¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó·Ï¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢¤½¤Î¤È¤¡Ö¹â¤¹¤®¤ë¡×¤³¤È¤òÍýÍ³¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤¬¤¤¤Þ¤ä1000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó19²¯±ß¡Ë¤ò±Û¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥«¡¼¤Î²Á³Ê¤Ï²¼¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¾å¤¬¤ë¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ÏÎò»Ë¤¬¤è¤¯¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ2Âæ¤Î¾ì¹ç¤â¤Þ¤¿¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ë¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÃæ´üÅª¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÄ¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢GTO¤Î²Á³Ê¤¬F1¤Î¤ª¤è¤½4ÇÜ¤ËÁêÅö¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸½ºß¤ÎÈæÎ¨¤Ï½ù¡¹¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢2¥·¡¼¥¿¡¼¤Ç¥é¥²¥Ã¥¸¥ë¡¼¥à¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤F1GTR¤¬ËÜÍè¤ÎF1¤è¤ê¤â°Â¤¯¼è¤ê°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤â¡¢º£¸å¤Ï½ù¡¹¤ËÀ§Àµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£»ä¸Ä¿Í¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤¼1998Ç¯°ÊÁ°¤ËÃù¶â¤ò¤Ï¤¸¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
ÊÔ½¸ËÝÌõ¡§ÂçÃ«Ã£Ìé¡¡Transcreation¡§Tatsuya OTANI
THANKS TO Kidston SA, Geneva
¥¸¥å¥Í¡¼¥ô¤Î¥¥Ã¥É¥¹¥È¥óSA¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê²¿Âæ¤â¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê250GTO¤ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥óF1¤Î¼è¤ê°ú¤¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£