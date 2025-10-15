¡Ú¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Û¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á·¿¥Á¥ç¥³¤¬ºî¤ì¤ë¡ù¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥Î¡¼¥È¤âÉÕÂ°¤Î¸ø¼°¥¥Ã¥È
±Ç²è¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤ÎÂç¹¥É¾¥¥Ã¥ÈÂèÆóÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤¬¿·ÅÐ¾ì¡ª¡¡¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥½¥Õ¥È¥ì¥¶¡¼¥«¥Ð¡¼¤Î¡Ö¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈA5¥Î¡¼¥È¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¡ù²Ä°¦¤é¤·¤¤ËâË¡¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ºî¤ì¤Á¤ã¤¦¥¥Ã¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿12ÅÀ¡Ë¡ä¡ä¡ä
²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¤è¤ê¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¡Ê¸¶ÂêHarry Potter¡§MAKE YOUR OWN CHOCOLATE GOLDEN SNITCHES¡Ë¤È¡ØÆÃÅµÉÕ¤¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤¬¡¢Æ±»þ¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜ½ñ¤ÏÂç¿Íµ¤ºî¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¥Ã¥È¤Ç¡¢Âè°ìÃÆ¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡ËâË¡¤Î¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï25Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ìÂç¹¥É¾¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëÂèÆóÃÆ¤Ï¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÆÃÅµÉÕ¤¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢ËâË¡³¦¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î¥Ü¡¼¥ë¡Ö¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á¡×¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤ª¤¦¤Á¤Ç´ÊÃ±¤Ëºî¤ì¤ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¤À¡£
±Ç²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿¥·¥ê¥³¥óÀ½¤Î·¿¡¢¥¯¥£¥Ç¥£¥Ã¥Á¤Î¥È¥é¥ó¥¯¤òÌÏ¤·¤¿¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬8È¢¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Îºî¤êÊý¤¬ºÜ¤Ã¤¿¥ì¥·¥Ô¥Ö¥Ã¥¯¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¤Ï·¿¤ËÍÏ¤«¤·¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¸Ç¤á¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¡ª¡¡
2¿§¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á¤é¤·¤µ¤ò±é½Ð¤·¤¿¤ê¡¢¹¥¤ß¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È1¿§¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤âOK¡£
»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¡¢ÉÕÂ°¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤ì¤ÐÁÇÅ¨¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ä¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡Ù¹¥¤¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡Ö¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Î¡¼¥È¡×¤¬¤Ä¤¤¤¿¡ÒÆÃÅµÉÕ¤¡Ó¤âÆ±»þÈ¯Çä¡£
¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶¡¼¤ÎÉ½»æ¤ËÇó²¡¤·¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿A5¥µ¥¤¥º¤Î¥Î¡¼¥È¤Ç¡¢¥Ù¥ë¤Ù¥Ã¥È¥ê¥Ü¥ó¤Î¥¹¥Ô¥ó¡Ê¤·¤ª¤ê¤Ò¤â¡Ë¤Ë¡¢¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¨¥Ê¥á¥ë²Ã¹©¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥àÉÕ¤¡£
¥Î¡¼¥ÈÉôÊ¬¤Ï¥ª¡¼¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¡¢¥«¥¨¥ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ä¥Ð¡¼¥Æ¥£¡¼¡¦¥Ü¥Ã¥Ä¤ÎÉ´Ì£¥Ó¡¼¥ó¥º¤Ê¤É¥Ï¥Ë¡¼¥Ç¥å¡¼¥¯¥¹¤Î¤ª²Û»Ò¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·ÓÀþÆþ¤ê¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æüµ¤ä»¨µ¡¢¥ì¥·¥Ô¥Î¡¼¥È¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥â¤äµÏ¿¤òµ¤¹¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¡Ø¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¡ØÆÃÅµÉÕ¤¡¡¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¸ø¼°¡¡¶â¤Î¥¹¥Ë¥Ã¥Á ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¥Ã¥È¡Ù¤Ï2025Ç¯12·î¾å½Ü´©¹ÔÍ½Äê¡£
¡ÖÀäÂÐÆþ¼ê¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¶á¤¯¤Î½ñÅ¹¡¢¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹Åù¤Ç¤´Í½Ìó¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£
All characters and elements¡ÊC¡Ë&¡ÊTM¡ËWarner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD:¡ÊC¡Ë&¡ÊTM¡ËWBEI. Publishing Rights ¡ÊC¡ËJKR. ¡Ês25¡Ë
