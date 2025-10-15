¥¹¥º¥¡¢¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ù¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡Ù°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¡¡AT¡¦MTÆ±²Á³Ê¤Ë
¡¡¥¹¥º¥¤Ï15Æü¡¢·Ú»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ù¡¢¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡Ù¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¡¢11·î4Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡ÛÉð¹ü¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡Ä°ìÉô²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¥¹¥º¥¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ù¡Ø¥¸¥à¥Ë¡¼¥·¥¨¥é¡ÙÆâ³°ÁõÁ´Éô¸«¤»
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ç¤Ï¡¢¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¼ÖÀþ°ïÃ¦ÍÞÀ©µ¡Ç½¤òÉ¸½àÁõÈ÷¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¯¥ë¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÊACC¡Ë¡ÎÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¡ÊÁ´¼ÖÂ®ÄÉ½¾µ¡Ç½ÉÕ¤Ï4AT¼Ö¤ËºÎÍÑ¡Ë¤ä¸åÊý¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡Ê4AT¼Ö¤ËºÎÍÑ¡Ë¡¢¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥È¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥¤¥«¥á¥éÉÕ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¦¥¹¥º¥¥³¥Í¥¯¥ÈÂÐ±þÄÌ¿®µ¡¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤ËÂÐ±þ¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤È²÷Å¬ÁõÈ÷¤ò¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿º£²ó¤Î»ÅÍÍÊÑ¹¹¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¼Ö¡¢¥ª¡¼¥È¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¼Ö¤¬Æ±²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥¸¥à¥Ë¡¼¡Ê·Ú»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê
XG¡§191Ëü8400±ß¡Ê5MT¡¿4AT¡Ë
XL¡§204Ëü6000±ß¡Ê5MT¡¿4AT¡Ë
XC¡§216Ëü400±ß¡Ê5MT¡¿4AT¡Ë
¢£¥¸¥à¥Ë¡¼ ¥·¥¨¥é¡Ê¾®·¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ë¥á¡¼¥«¡¼´õË¾¾®Çä²Á³Ê
JL¡§227Ëü1500±ß¡Ê5MT¡¿4AT¡Ë
JC¡§238Ëü5900±ß¡Ê5MT¡¿4AT¡Ë
