¡Ö¼«Ê¬¤â¹Ô¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¡×»³ËÜÍ³¿¤ÏÁ°Æü¹¥Åê¤Î¥¹¥Í¥ë¤Ë´¶¼Õ¡Ö¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹5¡½1¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡Ê2025Ç¯10·î14Æü¡¡¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤¬14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¡ÊNLCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£9²ó¤ò1¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¡¢3°ÂÂÇ1¼ºÅÀ7Ã¥»°¿¶¡¢111µå¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÏ¢¾¡¤ËÆ³¤¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤ò2¾¡0ÇÔ¤È¤·¤¿¹¥Åê¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤¬Â³¤¯ÀèÈ¯¿Ø¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ø¤ÎÂè1µå¡¢Äã¤á¤Ë96¡¦9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155¡¦9¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤¿¤¬¡¢ÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£¤ï¤º¤«1µå¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤ò¼º¤¤ÊòÁ³¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¸åÂ³¤òÎäÀÅ¤Ë3¿Í¤ÇÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ¼Ô¤¬3½äÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿5²ó°Ê¹ß¤ÏÁê¼êÂÇÀþ¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÉõ¤¸¡¢9²ó1¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼½é´°Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç´°Åê¤·¤¿¤Î¤ÏÆüËÜÅê¼ê¤Ç¤Ï½é¤Î°Î¶È¤Ç¡¢µåÃÄ¤Ç¤Ï2004Ç¯¥Û¥»¡¦¥ê¥Þ°ÊÍè¡¢21Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¤Ï¥¹¥Í¥ë¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆ±°ì¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÀèÈ¯¤¬2»î¹çÂ³¤±¤Æ8²ó°Ê¾å¤òÅê¤²¤¿¤Î¤Ï2010Ç¯¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥Ä´¤¬Â³¤¯ÀèÈ¯¿Ø¤Ë»³ËÜ¤Ï¡Ö³§¡¢¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢ºòÆü¤â¥¹¥Í¥ë¤¬¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¹Ô¤±¤ë¤¾¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢·ë²Ì°Ê¾å¤ËÎÉ¤¤¸ú²Ì¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£