¡ÖÍò¡×¡ÖTOKIO¡×¡ÖSUPER EIGHT¡×¤Ê¤É¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ëºî»ìºî¶Ê²ÈTAKESHI¤µ¤ó¤È¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤¬¡¢2024Ç¯3·î15Æü¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
TAKESHI¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÊ¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¦¤Þ¤Ç¤Î¿ôÇ¯¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ë¤ÈºÇ½é¤Ë¹¢¤ÎÄ´»Ò¤ä¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¯¼ê¼ó¤Îç§¾ä±ê¤Î¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢²»³Ú¤È¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨¤¿Êë¤é¤·¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤â¡ÖºÊ¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ÌÜ³Ð¤á¤ÆºÇ½é¤Ë¡ÈÃ¯¤«¤òÁÛ¤¦¡É¤È¤¤¤¦¡×¡ÖÂçÀÚ¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤¿ÍýÍ³¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö»äÃ£¤ÏºÇ½é¤«¤éÊÌµïº§¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡ÖÂô»³¤ÎÊý¤Ë¡Ö½Ð°©¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤ÆÄº¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤ËGIFT¤ß¤¿¤¤¤Ê¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡×¤ÈÊúÉé¤òÄÖ¤ê¡¢TAKESHI¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é½Ð²ñ¤¦³§¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤Ê¤ó¤À¤«ÎÉ¤¤¤³¤È¤¢¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤¡¡Ù¡ØÆÀ¤·¤¿¤Ê¤¡¡Ù¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉ×ÉØ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË¾¤ß¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TAKESHI¤µ¤ó¤Ï¡¢Íò¡Ö¸ÀÍÕ¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¡×TOKIO¡Ö²Ö±´¡×¤Ê¤É¤Îºî»ì¤ä¡¢SUPER EIGHT¡Ö¥¥ó¥° ¥ª¥Ö ÃË¡ª¡×¤Îºî¶Ê¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Ç¤â¥Ð¥ó¥É ¡ÈTAKESHI & ketchup stampers¡É ¤òÎ¨¤¤¤Æ³èÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥½¥í¥é¥¤¥Ö¡ÖTAKESHI et Randez-vous¡×¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±à»³¿¿´õ³¨¤µ¤ó¤Ï¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤È¤·¤Æ»¨»ï¤äTV½Ð±é¡¦Ãø½ñËÜ½ÐÈÇ¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¡¦¹Ö±é²ñ¡¦ÎÁÍý¶µ¼¼¤È¤¤¤Ã¤¿³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¦¿©°é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡¦Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¿ÆÁ±Âç»È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¡Ø¿Í¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡Ù¤È½ñ¤¯¡Ø¿©¡Ù¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤ÆÆü¡¹³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
