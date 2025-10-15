¡ØStar Song Special Season2¡ÙÂè2²ó¤ÇHey! Say! JUMP¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÈSP¥³¥é¥Ü¡¡Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ë¤è¤ë¡È¶â¸À¡É¤â
¡¡²»³ÚÈÖÁÈ¡ØStar Song Special Season2¡Ù¤ÎÂè2²ó¤¬¡¢ÌÀÆü10·î16Æü16»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£Á°²ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢MC¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ì³¤á¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆHey! Say! JUMP¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛHey! Say! JUMP¤äKEY TO LIT¤é¤¬¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÈäÏª¡¢¡ØStar Song Special Season2¡ÙÂè2²ó¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡Hey! Say! JUMP¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤Ç¡ÖCome On A My House¡×¤òÈäÏª¡£ ¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆâÅÄßê²»¤Ï¡ÖÀèÇÚ¤¿¤Á¤âÃå¤Æ¤¤¤¿°áÁõ¤òÃå¤Æ¸µµ¤¤è¤¯ÍÙ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢»°¸¶·òË¤Ï¡Ö¤·¤ã¤«¤ê¤¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤À¡£
¡¡KEY TO LIT¤ÏSMAP¤Î¡ÖÀÄ¤¤¥¤¥Ê¥º¥Þ¡×¤ò¥«¥Ðー¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¡ÒGet you.¡Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãö¼íÁóÌï¤Ï¡ÖÃ¯¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤«ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤ËKEY TO LIT¤ÏKinKi Kids¤Î¡ÖÁ´Éô¤À¤¤·¤á¤Æ¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£MC¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯°Õ³°¤ÊÁª¶Ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¯¤¬¡¢Èà¤é¤ÏÌ¾¶Ê¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¼«Í³¤Ë¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¿·¥³ー¥Êー¡ØStar Challenge¡Ù¤Ë¤ÏÄ¹À¥·ëÀ±¡Ê¾¯Ç¯Ç¦¼Ô¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¥Èー¥¯´ë²è¡ØSwitch Question¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤ÆHey! Say! JUMP¤ÈKEY TO LIT¤¬»²²Ã¡£´ä粼Âç¾º¤Î¼ÁÌä¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢Ìù¹¨ÂÀ¤¬¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤Ç¤ÎËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤·Ê¿§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤³¤«¤éÏÃÂê¤Ï¡ÈHey! Say! JUMP¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¡É¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ìù¤ÈÈ¬²µ½÷¸÷¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤Îº¢¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÌÀ¤«¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¸ø±é¤¬髙ÌÚÍºÌé¤È»³ÅÄÎÃ²ð¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Ö¥ª¥Õ¤ÎÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¡£È¬²µ½÷¤¬µÙÆü¤ÎÄ«¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¶áÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦髙ÌÚ¤Î¼ñÌ£¤òÊ¹¤¤¤¿ÃæÂ¼Îæ°¡¤Ï¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ªÆ´¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Âç¤Î¥²ー¥à¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¥²ー¥à¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£²È¤«¤é¤Û¤È¤ó¤É½Ð¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¹¤ë¤ÈMC¤ÎÆ²ËÜ¤â²áµî¤Ë¥²ー¥à¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ÎÁí¥×¥ì¥¤»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤Ë°ìÆ±¤¬¶Ã¤¯¾ìÌÌ¤â¡£Í²¬Âçµ®¤¬¡È¥²ー¥Þー¡¦Æ²ËÜ¸÷°ì¡É¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë±½¤òËÜ¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º´¡¹ÌÚÂç¸÷¤ÏÃÎÇ°ÐÒÍû¤Ø¡Ö¤â¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡©¡×¤È¡¢¡ØSwitch Question¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±Ô¤¤Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡Ö¤¤¤ä～Æñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÃÎÇ°¤Ï²¿¤ÈÅú¤¨¤ë¤Î¤«¡£Æ±¤¸¼ÁÌä¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿KEY TO LIT¤Î°æ¾å¿ðµ©¤âÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨»Ï¤á¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤âÈÖÁÈ¤ÏÀèÇÚ¡ß¸åÇÚ¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÏÃ¡É¤ÇÇòÇ®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£´ä粼¤Ï¡Ö髙ÌÚ¤¯¤ó¤È¤ÏÃÏ¸µ¤¬°ì½ï¤Ç¡¢Â´¶È¤·¤¿Ãæ³Ø¹»¤âÆ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼Â¤Ï1¸Ä¤À¤±¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¾×·â¤Î¹ðÇò¡£Èà¤¬髙ÌÚ¤Ë±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¿¿¼Â¤Ë¡¢Hey! Say! JUMP¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãö¼í¤ÏÃÎÇ°¤È¤Î¡È¿ôÇ¯Á°¤ÎÌóÂ«¡É¤Ë¿¨¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥°¥¤¥°¥¤µÍ¤á´ó¤ë¤Û¤«¡¢ÃæÂ¼¤Ï²áµî¤Ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Î°ËÌîÈø·Å¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö°§»¢¤·¤è¤¦¤«¤É¤¦¤«²áµî¥¤¥ÁÌÂ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦¡£
¡¡¥Èー¥¯¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡ÈMC¤Î¶â¸À¡É¤¬¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎKEY TO LIT¤ØÂ£¤é¤ì¤ë°ìËë¤â¡£Æ²ËÜ¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò´ó¤»¤ë¤Î¤«¡£¤Ê¤ª¡¢Storm FILM Official YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢Âè2²ó¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë