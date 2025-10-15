»³Ãæ¤ÎÈëÅò¤ÇàÌµËÉÈ÷á21ºÐ¥°¥é¥É¥ë¤ËÁûÁ³¡Ö»ä¤Ï»³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÇØÃæ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×
¾åÈ¾¿È¤ÏÅòÁ¥¤«¤é¡Ä
¡¡¥ß¥¹¥Þ¥¬¥¸¥ó2022ÆÉ¼ÔÆÃÊÌ¾Þ(¹ÖÃÌ¼Ò)¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢»°ÌîµÜÎë(21)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£ÈëÅò¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¤¢¤¤¤ÎÏªÅ·É÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¡£ÇØÃæ¤ò¸þ¤±¤¿¤Þ¤ÞÅò±ì¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤âÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾åÈ¾¿È¤ÏÅòÁ¥¤«¤é½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢àÌµËÉÈ÷á¤Ê»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö»³»ëÅÀ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²¶¤Ï¿åÌÌ¤ÎÈ¿¼Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ï¤¡åºÎï¤ÊÇØÃæ‼︎‼︎¡×¡Ö»ä¤Ï»³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× ¤Ê¤É¡¢¶½Ê³¤ÈÌþ¤ä¤·¤¬Æþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡»°ÌîµÜ¤Ï2020Ç¯¡¢ABEMA¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Öº£Æü¡¢¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×Âè28ÃÆ¡Ö²Æ¶õÊÔ¡×¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°Ê¹ß¤Ï¥â¥Ç¥ë¤ä¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤äYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£