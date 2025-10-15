¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥Ð¥ê¥«¥¿ÇÉ¡©¡×ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬Ê¡²¬¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤Ëà¥í¡¼¥«¥ë⁉¥¯¥¤¥ºá¤ËÄ©Àï¡ª
¡¡Ê¡²¬¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤¬¡¢Ê¡²¬¸©Ì±¤Î¤¿¤á¤ËàÄ¶¥í¡¼¥«¥ë⁉Ê¡²¬¥¯¥¤¥ºá¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤ÎÊ¡²¬¤Þ¤ë¤´¤È¥¯¥¤¥ºShow2025¡×¤¬18Æü¸á¸å0»þ¤«¤éÆ±3»þ¤Þ¤Ç¤Î3»þ´ÖÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Îº¢¤ÎÊ¡²¬¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Ï¥Ð¥ê¥«¥¿ÇÉ¡©¡¡ÉáÄÌÇÉ¡©¡×¤Ê¤É¡¢Ê¡²¬¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥¯¥¤¥º¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£»ëÄ°¼Ô¤â»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¡¢²òÅú¤¬²Ú´Ý¤ÈÂçµÈ¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£¥¯¥¤¥º¤ËÀµ²ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ëà¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçÊü½Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢TNCÊüÁ÷²ñ´Û¡ÊÊ¡²¬»ÔÁáÎÉ¶è¡Ë¼þÊÕ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡Ö¥Ô¥¿¥Ã¤È¡£TNC¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¡Ê18¡¢19Æü³«ºÅ¡Ë¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤Ä¤ê²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤ë¡Ö¤â¤â¤ÁÉÍ¥¹¥È¥¢¡×¤Î¤¢¤Ù¤Á¤ã¤óÃæ·Ñ¤ä¡¢¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¡ª¤Æ¤ó¤¸¤ónow¡×¤ÎÃæ·Ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡Ö¤¸¤â¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¡¢TNC¤¬¸Ø¤ëÇ¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÂç´¶¼Õº×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÇîÂ¿²Ú´Ý¡¦ÂçµÈ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÄÃæ·òÆó¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥ÈÉôÂâ¡ÊÀÆÆ£Í¥¡¦ÌðÌî¤Ú¤Ú¡Ë¡¢Âç²È»ÖÄÅ¹á¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢Ê¡²¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÀ¸ÊüÁ÷¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£