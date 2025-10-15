71ºÐ½÷À¤òË½¹Ô»à¡¡½ý³²Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤ÏÌµºá¤ò¼çÄ¥
2024Ç¯4·î¡¢71ºÐ¤Î½÷À¤¬Ë½¹Ô¤ò¼õ¤±¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½ý³²Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÃË¤Ï¡¢ÀÕÇ¤Ç½ÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÌµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ý³²Ã×»à¤ÈÀàÅð¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶èÄ¹ÎæÆî¤Î¸µ½¢Ï«»Ù±ç»ÜÀß¤Îºî¶È°÷¡¦ÁáÀ¥¿¿¸ãÈï¹ð43ºÐ¤Ç¤¹¡£
µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÁáÀ¥Èï¹ð¤ÏµîÇ¯4·î¡¢·§ËÜ»ÔÅì¶è·î½Ð¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç¡¢ÌÚ²¼½ÕÀéÂå¤µ¤óÅö»þ71ºÐ¤ÎÁ´¿È¤ò²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ»àË´¤µ¤»¤¿¤Û¤«¡¢ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«ー¥É¤«¤é¸½¶â19Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤òÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡»¡Â¦¤Ï2¿Í¤¬¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤Ç¸òºÝ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¸ýÏÀ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÁáÀ¥Èï¹ð¤¬Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Àº¿À²Ê°å¤¬¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¡¢ÃÎÇ½»Ø¿ô¤Î´ÕÄê·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÄã¤¤ÃÎÅªµ¡Ç½¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢ÈÈ¹Ô¤ËÃø¤·¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤ÏÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤Ï¡¢10·î21Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£