¡¡2017Ç¯¤Î¥ß¥¹ÀÄ»³¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥â¥Ç¥ë¤Îº£°æÈþºù(28)¤¬¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Î½©¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½©¥³¡¼¥Ç¤¬1ÈÖ¹¥¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¤¤ÆÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤Þ¤¿Èþ¤·¤¤¡×¡ÖÂ¿¤Ó¤¿¡©¡×¡Ö½©¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¡×¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£°æ¤Ï¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¡Ö¥ß¥¹ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2017¡×¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£ºß³ØÃæ¤Î18Ç¯¤Ë¡ÖNEWS ZERO¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢19Ç¯¤Ë¡ÖTOKYO MX NEWS¡×¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Â´¶È¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºòÇ¯2·î¤«¤éJ¥ê¡¼¥°¥¿¥¤¥à(NHK BS)¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£