À¹²¬¤Ë¹ßÎ×¡ªÆÃÂçYOASOBIÁ°¤Ëà¤Þ¤µ¤«¤ÎËÜ¿ÍÅÐ¾ìá¡Ö¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ë¡×
À¹²¬¸ø±é¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡YOASOBI¤Î¥Ü¡¼¥«¥ëikura(´öÅÄ¤ê¤é)¤¬µðÂç¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼Á°¤Ç¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10¡¢11Æü¤ËÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡ÖYOASOBI HALL TOUR 2025 WANDARA¡×¤ò´ä¼ê¸©À¹²¬»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤·¤¿YOASOBI¡£ikura¤ÏAyase¤È¼«¿È¤Î2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤ÀµðÂç¤Ê¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Á¡¢µðÂç¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯¤È¥¥ã¥Ã¥×¤Ç´é¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢µ¤ÉÕ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡¡¤¤¤ï¤Ð¡¢´ä¼ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥¯¥é¤Á¤ã¤ó¤â¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¤¢¤ä¤»¤¤¤Æ¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Ï¥á¥Ã¥Á¥ãµã¤¤¤¿¡×¡ÖºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¥Î¥ê¥Î¥ê¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÀ¼¤â¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤¿¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤Þ¤¿Íè¤ÆÀ¹²¬¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£