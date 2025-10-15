¡Ö¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï¤Ê¤¤¡×»ÔÄ¹¤¬Êý¿Ë¼¨¤¹¡¡Å·Æ¸»ÔÁÒÄÅÀî¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤ÏËã¿ì½Æ¤ÇÂÐ½è¡Ê»³·Á¡Ë
Å·Æ¸»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¤Î¸áÁ°11»þ5Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Å·Æ¸»Ô»³¸µ¤Ë»Ò¥°¥Þ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬½ÐË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅì¡¢³Ñ¹Ô¶¶ÉÕ¶á¤Ë¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¥¯¥Þ¤ò»Ô¤È·Ù»¡¤¬»ÔÆâ¤òÎ®¤ì¤ëÁÒÄÅÀî¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÁÒÄÅÀî¤ÏËÙ¤Î¤è¤¦¤Ë·¦¤ó¤À¹½Â¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÏ·Á¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤³¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¥¯¥Þ¤ÏÀîÅÁ¤¤¤Ë¹ñÆ»13¹æ¤ÎÅìÂ¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢¸½ºßÁÒÄÅÀî¤ÎÌÐ¤ß¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼þ°Ï¤ò»Ô¤È·Ù»¡¤¬¼è¤ê°Ï¤ß¡¢¤³¤¦Ãå¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¿·´Ø»ÔÄ¹¤Ï¡Öº£²ó¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ï¹Ô¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢Ëã¿ì½Æ¤ÇÂÐ½è¤¹¤ë¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àè¤Û¤É¸½¾ì¤ËËã¿ì½Æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë½Ã°å»Õ¤¬ÅþÃå¤·¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
