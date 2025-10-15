¡ãÃæ´ÖÂ®Êó¡ä29ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¡¡¸µ½÷²¦¡¦¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¤Ç¥×¥ì¡¼Ãæ
¡ãECC¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡½éÆü¡þ15Æü¡þËÌÏ»¹Ã¥«¥ó¥È¥ê¡¼¶æ³ÚÉô Åì¥³¡¼¥¹¡ÊÊ¼¸Ë¸©¡Ë¡þ6502¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¹ñÆâ²¼Éô¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂè1¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ½ªÁÈ¤¬Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢29ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤Î¾åÆ²±ò²À½ã¤¬8¥¢¥ó¥À¡¼¡¦Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÈô¤Ð¤»¤ëÈë·í¤Ï¡È¥ê¥º¥à¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3ÂÇº¹2°Ì¤Ë¿·¿Í¤Î¸Å²ÈæÆ¹á¡£4ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤ËÉþÉô¿¿Í¼¤È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁ°ÅÄæ¹ºÚ¡¢5ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÆ£ËÜËã»Ò¡¢¶¶ÅºÊæ¡¢Âç¿Ü²ìË¾¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î´ä±ÊÍü²Ö¡¢ÀÖ¾¾ÈþÇÈ¤é8¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î³§µÈ°¦¼÷¹á¤é¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¡£¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡¢ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤é¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï360Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ´Ö¥¹¥³¥¢
¤¤ç¤¦¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û
¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥Ñ¥¿¡¼ÌÂ»ÒÉ¬¸«¡ª¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤â°¦ÍÑ¤Î¡È¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¡©¡¡¡ØÀÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤ÏÎáÏÂ¤ÇÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ª
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤¬·Ú¤¯¿¶¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤Î¤ËÈô¤Ð¤»¤ëÈë·í¤Ï¡È¥ê¥º¥à¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿
3ÂÇº¹2°Ì¤Ë¿·¿Í¤Î¸Å²ÈæÆ¹á¡£4ÂÇº¹3°Ì¥¿¥¤¤ËÉþÉô¿¿Í¼¤È¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÁ°ÅÄæ¹ºÚ¡¢5ÂÇº¹5°Ì¥¿¥¤¤Ë¤ÏÆ£ËÜËã»Ò¡¢¶¶ÅºÊæ¡¢Âç¿Ü²ìË¾¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î´ä±ÊÍü²Ö¡¢ÀÖ¾¾ÈþÇÈ¤é8¿Í¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¡¦¸åÆ£¤¢¤¤¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î³§µÈ°¦¼÷¹á¤é¤Ï2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¡£¸µ¾Þ¶â½÷²¦¤Î¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¡¢ÃíÌÜ¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤é¤Ï¥¤¡¼¥Ö¥ó¥Ñ¡¼¡¦37°Ì¥¿¥¤¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï2000Ëü±ß¡£Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï360Ëü±ß¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Âè1¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÃæ´Ö¥¹¥³¥¢
¤¤ç¤¦¤ÎÀÄÌÚ¹áÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¥¹¥«¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ú¥é¥¤¥Ö¥Õ¥©¥È¡Û
¿¹ÅÄÍý¹á»Ò¤µ¤ó¤¬¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
¥Ñ¥¿¡¼ÌÂ»ÒÉ¬¸«¡ª¡¡»³²¼ÈþÌ´Í¤â°¦ÍÑ¤Î¡È¥¼¥í¥È¥ë¥¯¡É¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿
¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤Ç¥´¥ë¥Õ¾ì½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë¡©¡¡¡ØÀÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤ÏÎáÏÂ¤ÇÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ª