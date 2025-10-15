¥Þ¥¥í¥¤¤Î¡ÈÎÏ¤òÈ´¤¯Æ°¤¡É¤¬¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÈôµ÷Î¥¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡ª¡¡ÎÏ¤ËÍê¤é¤ºÈô¤Ð¤¹ÊýË¡¤È¤Ï¡©
º£Ç¯¤Î¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÀ©¤·¡¢Èá´ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤òÃ£À®¤·¤¿¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¡£¤½¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¥Þ¥¥í¥¤¤ÏÂÎ³Ê¤¬¤¹¤´¤¤¤«¤é¥Þ¥Í¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Î²òÀâ¤âÌ³¤á¤ëµÈÅÄÍÎ°ìÏº¤¬¡¢¥Þ¥Í¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÄÀ¤ß¹þ¤ß¤«¤éÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Éâ¤¯¡ª¡¡¥Þ¥¥í¥¤¤Î¡ÈÈ´½Å¡É¤ò¶î»È¤·¤¿¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥¹¥¤¥ó¥°
¡þÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æ´¤ì¤ë¤½¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡ÖÈ´½Å¡Ê¤Ð¤Ä¤¸¤å¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤¬¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ´½Å¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ø¤Î²Ã½Å¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¸º¤é¤¹Æ°¤¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤¢¤È¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÂÎ¤Î¥ê¥¥ß¤òÈ´¤¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ´½Å¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢º¸Â¥¸¥ã¥ó¥×ÁÇ¿¶¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¤éº¸Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÇ²¼ÅÀ¤ò²á¤®¤ë¤È¤¤Ëº¸Â¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¥¥ß¥¼¥í¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È´½Å¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡£Ã±¤Ë¡ÖÁ°·¹¥¡¼¥×¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂÎ¤ò¶þ¤á¤ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹üÈ×¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÊÉ¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¿ô¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ª¿¬¤òÎ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤ª¿¬¤¬ÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¥í¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÈ´½Å¡×¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¸úÎ¨Åª¤ËÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎý½¬¾ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¡£²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¡£ÍâÇ¯¤Ë¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¡¢14Ç¯¤Ë¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é11ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÀ©¤·Èá´êÃ£À®¡£»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¢£µÈÅÄÍÎ°ìÏº¤è¤·¤À¡¦¤Ò¤í¤¤¤Á¤í¤¦¡¿ 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥³¡¼¥Á¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤ó¤À¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£º£µ¨¤Ï¡¢ÊÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡ü¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¡¡¡ØÇº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ï¡ÉÅº¤¨¤ë¤À¤±¡É¡¡R¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î°®¤êÊý¤Ê¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÈôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤ë¡ª ¿¢ÃÝ´õË¾¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿
»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î²÷µóÃ£À®¡ª ¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î¡ÖÂÎ¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¹ø¤Î²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Ä¡×¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¸½Âå¥¯¥é¥Ö¤ÈÁêÀÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
ËÜÊª¤Èµ¶Êª¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥ºµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤Ã¤Á!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡ÛÄÀ¤ß¹þ¤ß¤«¤éÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÂÎ¤¬Éâ¤¯¡ª¡¡¥Þ¥¥í¥¤¤Î¡ÈÈ´½Å¡É¤ò¶î»È¤·¤¿¤Ö¤ÃÈô¤Ó¥¹¥¤¥ó¥°
¡þÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬Æ´¤ì¤ë¤½¤ÎÈôµ÷Î¥¤ÎÈë·í¤Ï¡¢¶ÚÆù¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Â¤Ï¡ÖÈ´½Å¡Ê¤Ð¤Ä¤¸¤å¤¦¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëµ»½Ñ¤¬¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ´½Å¡×¤È¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ø¤Î²Ã½Å¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¸º¤é¤¹Æ°¤¤Î¤³¤È¡£¥Þ¥¥í¥¤¤Ï¥È¥Ã¥×¤«¤éÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ë¤«¤±¤ÆÂÎ¤ò¿¼¤¯ÄÀ¤ß¹þ¤Þ¤»¤¿¤¢¤È¡¢½Ö´ÖÅª¤ËÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤ÆÂÎ¤Î¥ê¥¥ß¤òÈ´¤¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢ÃÏÌÌÈ¿ÎÏ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Èôµ÷Î¥¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡ÖÈ´½Å¡×¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎý½¬Ë¡¤È¤·¤Æ¡¢º¸Â¥¸¥ã¥ó¥×ÁÇ¿¶¤ê¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤êÊÖ¤·¤¿¤éº¸Â¤ÇÃÏÌÌ¤ò½³¤Ã¤Æ¡¢¥Ø¥Ã¥É¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÇ²¼ÅÀ¤ò²á¤®¤ë¤È¤¤Ëº¸Â¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥ê¥¥ß¥¼¥í¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢È´½Å¤Î¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡¢ÄÀ¤ß¹þ¤ß¡£Ã±¤Ë¡ÖÁ°·¹¥¡¼¥×¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¡¢ÂÎ¤¬Éâ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥É¥ì¥¹»þ¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËÂÎ¤ò¶þ¤á¤ë°Õ¼±¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¹üÈ×¤òÁ°¤ËÅÝ¤¹¤³¤È¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¤Ê¤é¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò»ý¤¿¤º¡¢ÊÉ¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ¤ÎÁÇ¿¶¤ê¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¿ô¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤ª¿¬¤òÎ¥¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤Ç¤ª¿¬¤¬ÊÉ¤ËÅö¤¿¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¥í¥¤¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¡ÖÈ´½Å¡×¤Îµ»½Ñ¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¸úÎ¨Åª¤ËÈôµ÷Î¥¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤»¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÎý½¬¾ì¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤1989Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É½Ð¿È¡£²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤Î³èÌö¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢2011Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¡£ÍâÇ¯¤Ë¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¡¢14Ç¯¤Ë¡ÖÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¡×¡¢¡ÖÁ´ÊÆ¥×¥í¡×¤òÀ©¤·¤¿¡£¥¥ã¥ê¥¢¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤é11ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿º£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤òÀ©¤·Èá´êÃ£À®¡£»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¢£µÈÅÄÍÎ°ìÏº¤è¤·¤À¡¦¤Ò¤í¤¤¤Á¤í¤¦¡¿ 1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¥³¡¼¥Á¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜ¥á¥½¥Ã¥É¤ò³Ø¤ó¤À¥´¥ë¥Õ¥¹¥¤¥ó¥°¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡£º£µ¨¤Ï¡¢ÊÆPGA¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡þ¡ü¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡ª¡¡¡ØÇº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È¡Ù
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
Çº¤ß¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È±¿Ì¿¡É¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥·¥ã¥Õ¥È¤¬¸«¤Ä¤«¤ëYES¡¦NO¥Á¥ã¡¼¥È
¿Æ»Ø¤È¿Íº¹¤·»Ø¤Ï¡ÉÅº¤¨¤ë¤À¤±¡É¡¡R¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î°®¤êÊý¤Ê¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ä¤«¤Þ¤êÈôµ÷Î¥¤â¿¤Ó¤ë¡ª ¿¢ÃÝ´õË¾¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¿
»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î²÷µóÃ£À®¡ª ¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¤Î¡ÖÂÎ¤Ç¾å¤²¤Æ¡¢¹ø¤Î²óÅ¾¤ÇÂÇ¤Ä¡×¥¹¥¤¥ó¥°¤Ï¸½Âå¥¯¥é¥Ö¤ÈÁêÀÈ´·²¤À¤Ã¤¿¡Ú¥×¥í¥³¡¼¥Á¤¬²òÀâ¡Û
ËÜÊª¤Èµ¶Êª¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡©¡¡¥¯¥¤¥ºµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤Ï¤É¤Ã¤Á!?
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤¬¥É¥ì¥¹¤ËÃåÂØ¤¨¤¿¤é