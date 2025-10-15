¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¸Æ¤ó¤À²£ÉÍ¤Ç¤ÎÇ®µ¤¡¡Ìä¤ï¤ì¤ë¡È¥Ý¥¹¥È¥Ò¥Ç¥¡É¤ÎÂ¸ºß¡Ú¸½ÃÏµ¼Ô¥³¥é¥à¡Û
Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Ë¬¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡Ö¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ Presented by LEXUS¡×¡£ZOZO¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¡È¸å³ø¡É¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè°ì²óÌÜ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡£
¡Ì¶ÛµÞ¡Í¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Äµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤¬Ì¢±äÃæ¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡©
Á°¿ÈÂç²ñ¤ÏÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÂ¾³«ºÅÃÏ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÍèÆü¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¡ÈÂÎ¸³¡É¤âÂç²ñ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÅÔ¿´¶á¤¯¤Î²ñ¾ì¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¼ÒÄ¹¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡£Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç²£ÉÍ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²£ÉÍ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»¶ºö¤·¤¿¤¤¡£¸á¸å¤äÌë¤Ë¤Ï½Ð¤«¤±¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤â¶á¤¤¤Î¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÆüËÜ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥â¥ê¥«¥ï¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ëº£¸å¤Î³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÊªÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¡ÈÂÎ¸³ÃÌ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤¬¡¢¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÌÜÉ¸¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½¸µÒÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤«¤éÊ¿Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò30¡ó²¼¤²¤ÆÈÎÇä¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤êÊ¿Æü¤Î½¸µÒ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÚÆü¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¡ÈÆ³Àþ¡ÉÉôÊ¬¤â²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£ºÇ½ªÆü¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡£Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¾¾»³¤ÎÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·¹¼Ð¤¬¶¯¤¯ºÙ¤¤Æ»¤¬Â³¤¯Æ±¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥ë¤ÏÊÒÂ¦¤Î¤ß¤Î´ÑÀï¡£16ÈÖ¤«¤é17ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬²£ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î´ÑÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Ì©½¸¤·¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ³Àþ²þÁ±¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾¾»³¤ÎÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¾¾»³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÂç²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤·¾¾»³¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ê¡¼»á¤â¾¾»³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´íµ¡´¶¤Ï¡¢¾¾»³¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£9·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸þ¤±¤ÎÍ½Áª²ñ¤â¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾åPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¡¢º£Ç¯¤Ï1Æü¶¥µ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2Æü´Ö¡¢3Æü´Ö¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤âÍ½Áª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¿È¤Î°éÀ®¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥Ý¥¹¥È¥Ò¥Ç¥¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç4°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¶âÃ«Âó¼Â¤ò´Þ¤á5¿Í¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Í½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¾®ÎÓÂç²Ï¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö5¿Í¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¡£¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îµ»¤ËÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Î²£ÉÍ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÆüËÜ¤Î½©¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦É÷·Ê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
º£½µ¤Ï¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ªÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
±ï¤Î¿¼¤¤ÆüËÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿ÀáÌÜ¤Î10¾¡¡¡X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤êV¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Éã¤Ë·Ç¤²¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÇÉã¤Î»×¤¤¤âÊó¤ï¤ì¤¿¡×
ÀÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤ÏÎáÏÂ¤Ç¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ª ¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë
¡Ì¶ÛµÞ¡Í¥Æ¡¼¥é¡¼¡¢¥Ô¥ó¡¢¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Äµ¶Êª¥¯¥é¥Ö¤¬Ì¢±äÃæ¡ª ¤¢¤Ê¤¿¤Ï¸«Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¡©
Á°¿ÈÂç²ñ¤ÏÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯Á°¤«¤éÂ¾³«ºÅÃÏ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Î³ÎÊÝ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ÍèÆü¤¹¤ëÁª¼ê¤Î¡ÈÂÎ¸³¡É¤âÂç²ñ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ÏÅÔ¿´¶á¤¯¤Î²ñ¾ì¤Ç¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤°Õ¿Þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£PGA¥Ä¥¢¡¼¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¼ÒÄ¹¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¤Ï¾å¡¹¡£Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¤â¡¢¥×¥í¥¢¥Þ¤Ç²£ÉÍ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²£ÉÍ¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±»¶ºö¤·¤¿¤¤¡£¸á¸å¤äÌë¤Ë¤Ï½Ð¤«¤±¤ë»þ´Ö¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åìµþ¤Ë¤â¶á¤¤¤Î¤ÇÂ¤ò±ä¤Ð¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¸«¤É¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤éÆüËÜ¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ê¥â¥ê¥«¥ï¡Ë¡ÖÆüËÜ¤Î¿·¤·¤¤ÅÔ»Ô¤ËÍè¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤³¤ÎÂç²ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¡Ëº£¸å¤Î³«ºÅ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂçÊªÁª¼ê¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤Ë¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¡ÈÂÎ¸³ÃÌ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤â½ÅÍ×¡£¤½¤¦¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î³«ºÅ¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨²ÝÂê¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤ÏÈó¸øÉ½¤À¤¬¡¢¥ê¡¼»á¤Ë¤è¤ì¤Ð¡ÖÌÜÉ¸¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È½¸µÒÌÌ¤Ç²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£Ê¿Æü¤Ë¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤¿¤¤¤È¡¢ºòÇ¯Âç²ñ¤«¤éÊ¿Æü¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤ò30¡ó²¼¤²¤ÆÈÎÇä¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤êÊ¿Æü¤Î½¸µÒ¤Ë¤Ï°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°Å·¸õ¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅÚÆü¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¡¼¥¹¤Î¡ÈÆ³Àþ¡ÉÉôÊ¬¤â²þÁ±¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£ºÇ½ªÆü¡¢¾¾»³±Ñ¼ù¤â¿´ÇÛ¤½¤¦¤Ë¤³¤¦¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¡£Ï¢ÆüÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¾¾»³¤ÎÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢·¹¼Ð¤¬¶¯¤¯ºÙ¤¤Æ»¤¬Â³¤¯Æ±¥³¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥Û¡¼¥ë¤ÏÊÒÂ¦¤Î¤ß¤Î´ÑÀï¡£16ÈÖ¤«¤é17ÈÖ¥Û¡¼¥ë¤Ïµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÄÌ¤êÆ»¤ò¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬²£ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸òÄÌÀ°È÷¤ò¹Ô¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î´ÑÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬Ì©½¸¤·¡¢ºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¥·¡¼¥ó¤ò¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î·Ð¸³¤È¤¤¤¦¤Î¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç°ìÈÖÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ³Àþ²þÁ±¤ÏµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÂÐ±þ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÜÉ¸¤ËÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¾¾»³¤ÎÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡£¾¾»³¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç²ñ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£¸å¤âÂç²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡¢¤â¤·¾¾»³¤¬½Ð¾ì¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¿ô¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ³«ºÅ¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¶¯¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ïµá¤á¤é¤ì¤ë¡£¥ê¡¼»á¤â¾¾»³¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤ò´¶¤¸¡¢¡ÖÂ¾¤ÎÁª¼ê¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿´íµ¡´¶¤Ï¡¢¾¾»³¼«¿È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£9·î¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¸þ¤±¤ÎÍ½Áª²ñ¤â¼Â»Ü¡£¤½¤ÎÉ½¾´¼°¤Ç¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾åPGA¥Ä¥¢¡¼¤ÇÀï¤¤¡¢Ç¯²¼¤ÎÁª¼ê¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¤³¤¦¤¤¤¦Âç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç²ñ¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯°Ê¹ß¤â¡¢º£Ç¯¤Ï1Æü¶¥µ»¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2Æü´Ö¡¢3Æü´Ö¤ÎÂç²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤âÍ½Áª²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸å¿È¤Î°éÀ®¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡È¥Ý¥¹¥È¥Ò¥Ç¥¡É¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢º£Âç²ñ¤Ç4°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ó¤À¶âÃ«Âó¼Â¤ò´Þ¤á5¿Í¤¬ÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Í½Áª²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¾®ÎÓÂç²Ï¤âÆ²¡¹¤¿¤ë¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¡¼»á¤Ï¡Ö5¿Í¤¬PGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤³¤È¡£¤³¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÆüËÜ¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡×¤È¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²ÝÂê¤Ï¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤¬¹ñÆâ³°¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Îµ»¤ËÂ©¤ò¤Î¤ó¤À¡£¥×¥ì¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¡¢¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤¬ÅÔ¿´¥¨¥ê¥¢¤Î²£ÉÍ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£¡ÈÆüËÜ¤Î½©¤ËPGA¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¡É¤È¤¤¤¦É÷·Ê¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Î¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡¦óîÆ£·¼²ð¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
º£½µ¤Ï¹ñÆâ¥á¥¸¥ã¡¼¡¡ÆüËÜ¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡ªÄ¾ÀþÅª¤Ê¥Õ¥§¡¼¥¹¥¢¥ó¥°¥ë¤ËÃíÌÜ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
±ï¤Î¿¼¤¤ÆüËÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿ÀáÌÜ¤Î10¾¡¡¡X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Ìó1Ç¯3¥«·î¤Ö¤êV¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
X¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì¤¬Éã¤Ë·Ç¤²¤¿¶â¥á¥À¥ë¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÇÉã¤Î»×¤¤¤âÊó¤ï¤ì¤¿¡×
ÀÎ¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¤ÏÎáÏÂ¤Ç¤ÏÄÌ¤¸¤Ê¤¤¡ª ¾éÃÌ¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¥´¥ë¥Õ¾ì½ÐÆþ¤ê¶Ø»ß¤Ë