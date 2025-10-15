¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤Î¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤ÈNBA¤Î¥«¥ê¡¼¤¬¥Ð¥¹¥±ÂÐ·è¡ª ¡Ö1ÂÐ£±¤«¤¤¡©¡×¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤µ¤¡¤ä¤í¤¦¡×¿ôÉÃ¸å¡¢¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤¯Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹
¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¹¥Æ¥Õ¥£¥ó¡¦¥«¥ê¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ë¥Ð¥¹¥±ÂÐ·è¤òÄ©¤àÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¡© B¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤ÈS¡¦¥«¥ê¡¼¤Î¥Ð¥¹¥±ÂÐ·è¡ª¡ÚËÜ¿Í¤ÎInstagram¤è¤ê¡Û
¥«¥ê¡¼¤Ï2009Ç¯¤Ë¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢°Ê¹ß¡¢NBA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¢MVP¼õ¾Þ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤Ê¤É¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¸ùÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¤Þ¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤äÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ°²è¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò¥«¥ê¡¼¤ËÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥«¥ê¡¼¤¬¡Ö1ÂÐ£±¤«¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤À¡¢¤µ¤¡¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤ÈÊÖÅú¡£¤·¤«¤·¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ë²¿¤«¤ò¤¹¤ë´Ö¤âÍ¿¤¨¤º¡¢¥«¥ê¡¼¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤ÎÏÆ¤ò·Ú¡¹¤ÈÈ´¤±¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥¤¥¢¥Ã¥×¥·¥å¡¼¥È¡£ºÇ¸å¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¸å¤í¤Ç²ÚÎï¤Ê¥É¥ê¥Ö¥ë¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Î¾ì¤«¤é¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¥«¥á¥é¤ò¿¶¤ê¸þ¤¯¤È¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÎÀ®¸ù¸å¤Ë¸«¤»¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥Ý¡¼¥º¡×¤ò·è¤á¤ÆÊâ¤ßµî¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤¿¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤Ï¡Ö¤Ê¤¹½Ñ¤Ê¤·¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÉ½¾ð¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Åê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥«¥ê¡¼¤Î¥×¥ì¡¼¤òÂç´î¤Ó¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼¤¬Â³¤±¤Æ¤¤¿¡Ö2¿Í¤¬¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÊý¼°¤Ç50ÀÚ¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ë¡¢¥«¥ê¡¼¤ÈÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
