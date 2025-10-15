¹­Åç¸©Æâ¤ÇÌó£²²¯±ß¤¬¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

£Ó£Î£Ó·¿º¾µ½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¹­Åç¸©Æâ¤Ç²áµîºÇ°­¤ÎÈï³²³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¹­Åç¸©·Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹­Åç¸©Æâ¤ÎÃËÀ­¤¬Ìó£²²¯±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤ëÅê»ñº¾µ½¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤¬£¹·î¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¹­Åç¸©Æâ¤Çµ¯¤­¤¿£Ó£Î£Ó·¿º¾µ½¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇ°­¤ÎÈï³²³Û¤Ç¤¹¡£

¤Þ¤¿£¹·îËö»þÅÀ¤Îº¾µ½¤ÎÈï³²¾õ¶·¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²³Û¤¬Ìó£±£·²¯£µÀéËü±ß¤ÇÇ¯´Ö¤Î²áµîºÇ°­¤Î¶â³Û¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤ò¤«¤¿¤ëº¾µ½¤¬Èï³²¤Î£·³ä¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤¬¿¶¹þ¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£