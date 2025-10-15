¡ÚÁ´¹ñ½é¡ÛÀ¸ÅÌ¤ÏÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¡ª¹â¹»À¸¤¬¥á¥ë¥«¥ê¶µ¼¼¤ò³«ºÅ
À¸ÅÌ¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÃÏ°è¤Î¹âÎð¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·§ËÜ»Ô¤ÎÀé¸¶Âæ¹â¹»¡£¶µ¼¼¤Ë¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£¤³¤³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¢£À¸ÅÌ
¡Ö¤è¤¦¤³¤½¥á¥ë¥«¥ê¶µ¼¼¤Ø¡£ËÜÆü¤Ï¤ª½¸¤Þ¤ê¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¹â¹»À¸¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤ë¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¸Ä¿Í¤¬´ÊÃ±¤Ë¥â¥Î¤ÎÇä¤êÇã¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ö¥á¥ë¥«¥ê¡×¤ÎÂÎ¸³¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢70～80Âå¤ÎÃÏ°è¤Î¤ªÇ¯´ó¤ê¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ø¶È¤Ç½Û´Ä·¿¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤Ï¡¢À¤Âå¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤ä»È¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÉÔÍ×ÉÊ¤Î¥ê¥æー¥¹¤òÂ¥¤½¤¦¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸«¤¿¿Í¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤Ê¤É¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ä½ÐÉÊ´°Î»¤Ç¤¹¡ª
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö¥´¥ë¥Õ¤Î¼êÂÞ¤ò½ÐÉÊ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿Æ¿È¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¤·¤Ï¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼êºî¤ê¤Î¥«¥Ð¥ó¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿½÷À¤Ï¡Ä
¢£»²²Ã¼Ô
¡Ö»É·ã¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¼ã¤¤Êý¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¢£¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿À¸ÅÌ
¡Ö¶µ¤¨¤¿¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ëÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿¤Ó¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤â¡Ê½ÐÉÊ¤¹¤ë»þ¡ËÌÂ¤Ã¤¿¤Î¤Ç·ë¹½Ã£À®´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¼¤µ¤ó¤ä¤ªÂ¹¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Êº£²ó¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ç¡Ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤¬Çã¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¤ªÇ¯´ó¤ê¤¬¥á¥ë¥«¥ê¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¤Ê¤é¡¢¹â¹»À¸¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤â½é¤á¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£