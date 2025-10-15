¡È¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤ÎÍº¡É¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬51ºÐ¤Ç»àµî¡¡2000Ç¯¤Ë·æºî¡ØVoodoo¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹
¡¡ÊÆ²Î¼ê¤Î¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¡¢51ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£¡ÖÈà¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿Á´¤Æ¤Î²»³Ú¤È´¶Æ°¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¿´¤«¤é¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»à°ø¤Ïç¹Â¡¤¬¤ó¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤¹¤ë¥Ö¡¼¥Ä¥£¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤ÎÅê¹Æ
¡¡¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤µ¤ó¤Ï1995Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBrown Sugar¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢2000Ç¯¤Ë¤ÏÌ¾È×¡ØVoodoo¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ä¥½¥¦¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¸¥ã¥º¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤ò¹ª¤ß¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤Î·æºî¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£¤â¤Ê¤ª²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥ì¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥ô¤Ç¡È¥ê¥º¥à¤Î¤¹¤´Ö¡É¤òÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤½¤Î³×¿·Åª¤Ê±éÁÕ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡¢±éÁÕ²È¤¿¤Á¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢²»³Ú¥·¡¼¥ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÄ¬Î®¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£2014Ç¯¤Ë¤ÏºÇ¸å¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ØBlack Messiah¡Ù¤ò¡¢¡ØVoodoo¡Ù¤«¤é14Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£Ç¯6·î¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¡õ¥¶¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤Î¥¹¥é¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Î¸»Î®¤ÈÌ¤Íè¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿½ÅÍ×¿ÍÊª¤ÎÁê¼¡¤°»à¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¿¼¤¤Èá¤·¤ß¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯³¦¤Î½ÅÄÃ¥Ù¡¼¥·¥¹¥È¡¢¥Ö¡¼¥Ä¥£¡¼¡¦¥³¥ê¥ó¥º¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡£Í§Ã£¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤ÎD'Angelo¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ªÈà¤Î²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤Þ¤¹¡ª¤ß¤ó¤Ê·¯¤ò°¦¤·¤Æ¤ë¤è¡¢¥ê¥È¥ë¥Ö¥é¥¶¡¼¡£°Â¤é¤«¤Ë¡×¤ÈÄÉÅé¤Î¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
