¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡×¡Ê2013Ç¯11·î24Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¤ò2025Ç¯10·î19Æü19»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¡ª¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¡ª
2013Ç¯11·î24Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡Ù¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ÊÌë¸ø±é¡Ë¤¬¡¢2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤Ë¤è¤ëÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡×¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ÊÌë¸ø±é¡Ë
ÇÛ¿®Æü»þ
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
YouTube ¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
https://youtu.be/3AQjqJPVJ98
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ÇÛ¿®¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡×Æ±»þ»ëÄ°²ñ
2025Ç¯10·î19Æü¡ÊÆü¡Ë19:00¡Á
YouTube¤Î¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWHITE ALBUM2 CONCERT¡Ù¡Ê2013Ç¯11·î24Æü³«ºÅ¡Ë¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¡ÊÌë¸ø±é¡Ë¤ÎÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë³Ú¤·¤¤¥È¡¼¥¯Åù¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
½Ð±é¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¿åÅçÂçÃè¡§¡ØWHITE ALBUM2¡ÙËÌ¸¶½Õ´õÌò
ÊÆß·±ß¡§¡ØWHITE ALBUM2¡Ù¾®ÌÚÁ¾ÀãºÚÌò
YURiKA¡§²Î¼ê
ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
YouTube LiveÇÛ¿®
https://youtube.com/live/huzSNnR5PRw
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÇÛ¿®¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢Ãæ»ß¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¤Î¥È¡¼¥¯Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Æ±»þ»ëÄ°²ñ¤Ç¤Ï¡ØWHITE ALBUM2 CONCERT¡Ù¤Î±ÇÁü¤Ï¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¡ØWHITE ALBUM2 CONCERT¡Ù¤ÈÆ±»þ»ëÄ°²ñ¤Î±ÇÁü¤Ç¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÖÁÈÇÛ¿®Ãæ¤Ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#WA2Æ±»þ»ëÄ°²ñ¡×¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¤äÈÖÁÈ¤Î´¶ÁÛÅù¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö½Ð±é¼Ô´ó½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×¤ò¹ç·×3Ì¾¤ÎÊý¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
±þÊçÊýË¡
1.¡Ø¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ù¸ø¼°X(µìTwitter)¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@AQUAPLUS)¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£
2.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö# WA2Æ±»þ»ëÄ°²ñ¡×¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
¡Ö½Ð±é¼Ô´ó½ñ¤¥µ¥¤¥ó¿§»æ¡×¡Ä3Ì¾ÍÍ
±þÊç´ü´Ö
¡ÖÀ¸ÊüÁ÷SP¡ª WHITE ALBUM2 CONCERT Æ±»þ»ëÄ°²ñ¡ª¡×³«»Ï¡Á½ªÎ»¤Þ¤Ç
ÅöÁªÈ¯É½
±þÊç´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡Ø¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤è¤ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Ãí°Õ
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Èó¸ø³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢±þÊçÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¿®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç¡¢¤´Ï¢Íí¤«¤é10Æü´Ö¤´ÊÖ¿®¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÅöÁª¤òÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡Ø¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò²ò½ü¤â¤·¤¯¤Ï¥Ý¥¹¥È¤¬¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÅöÁª¤ÏÌµ¸ú¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÇºÜÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î±þÊç¾õ¶·¡¢¤ª¤è¤ÓÁª¹Í·ë²ÌÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ÎÁ÷ÉÕÀè¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î´¹¶â¤ª¤è¤ÓÅöÁª¸¢Íø¤Î¾ùÅÏ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÁ÷ÉÕ¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ÷ÎÁ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤Ë¤ÆÉéÃ´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¯¥¢¥×¥é¥¹¤¬¸·½Å¤Ë´ÉÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¾µÂú¤Ê¤·¤ËÂè»°¼Ô¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
