TVアニメ『異世界かるてっと３』EDテーマ「君色、僕色」配信開始！ミュージックビデオも公開！
大人気異世界系ライトノベル『オーバーロード』『この素晴らしい世界に祝福を！』『Re:ゼロから始める異世界生活』『幼女戦記』のキャラクターたちが集合したクロスオーバーアニメーション『異世界かるてっと』の第3期「異世界かるてっと3」。
本作のOPテーマの配信が10月14日(火)0時より開始。各シリーズに主題歌アーティストとしても縁深い大石昌良が引き続き楽曲提供、作詞はhotaruが担当。アインズ(CV:日野聡)、カズマ(CV:福島潤)、スバル(CV:小林裕介)、ターニャ(CV:悠木碧)による、個性バラバラで愉快な協奏曲となっている。
また、EDテーマは鈴木このみ、伊東歌詞太郎による「君色、僕色」も配信がスタート。楽曲は「君には君の、僕には僕の、それぞれに大事な世界がある」をテーマに制作されている。
OPテーマを楽曲提供した大石昌良、EDテーマを歌唱した鈴木このみ、伊東歌詞太郎よりコメントが到着している。
あわせてEDテーマ「君色、僕色」のミュージックビデオが公開された。ピクセルアートになった鈴木このみと伊東歌詞太郎が学園生活を楽しみつつのびのびと歌う姿がアニメーションで表現されたポップで爽やかな映像になっている。
さらに、「君色、僕色｝の楽曲シェアキャンペーンも開催が決定。楽曲をたくさん聴いて是非拡散してほしい。
＜コメント＞
大石昌良
「異世界かるてっと3」のOP主題歌を作曲させていただきました！作詞はhotaruくん、編曲はうたたね歌菜さんという素晴らしい布陣です！
シリーズ3作目となる今回も、4人の異世界ドタバタ劇をイメージしながら作曲させていただきました！
みなさんに気に入っていただけますように！
鈴木このみ
エミリアとめぐみんが一緒にいる面白さったら！
ドリームマッチ的な試合ではなく、クロスオーバーで共存するいせかるの世界だからこそ、私たちも個性をぶつけ合うのではなく、まさしく楽しく個性を持ち寄った歌唱になったと思います！
「君には君の、僕には僕の、それぞれの世界を大切にしよう」というメッセージと共に歌唱しました。
ぜひ沢山の人に届きますように！
伊東歌詞太郎
まずはアニメが世に放たれて本当に嬉しい、そして関係各所お疲れ様です！！
芦名監督もほっと胸を撫で下ろしているのではないでしょうか。
多くの人のワークライフバランスという概念を超えた働きによってアニメは成り立っていることを近年まざまざと見せつけられております。
このアニメが多くの人、世界に広がることを確実視しております！！
そんな作品のエンディング、再び鈴木このみさんとご一緒できて光栄です！
この楽曲がアニメに華を添えることができていたら本当に嬉しいです。
ストリーミングメディアサービスで見る人もエンディング飛ばしをしないで見てね？あとMVも見てね？
OPテーマ
「異世界こんちぇると」
歌：アインズ（CV：日野 聡）、カズマ（CV：福島 潤）、スバル（CV：小林裕介）、ターニャ（CV：悠木 碧）
作詞：hotaru
作曲：大石昌良
編曲：うたたね歌菜
配信リンクはこちら
https://nex-tone.link/rN7zf7BDh
EDテーマ
「君色、僕色」
鈴木このみ、伊東歌詞太郎
作詞・作編曲：ヒゲドライバー
配信リンクはこちら
https://nex-tone.link/9R2cR2hrR
楽曲シェアキャンペーン
対象ストリーミングサービスにて鈴木このみ、伊東歌詞太郎が歌う「君色、僕色」を聴いて、X(Twitter)「#君色僕色シェアcp」をつけて、楽曲の感想とともにシェアしていただいた方から抽選で直筆寄せ書きサイン色紙をプレゼントします！ぜひこの機会にご参加ください。
応募方法
STEP1.
対象となるストリーミングサービスで、鈴木このみ、伊東歌詞太郎「君色、僕色」の楽曲ページへアクセスする。
再生はこちら
https://nex-tone.link/9R2cR2hrR
作品ページ内にある「･･･」ボタンをタップ。「曲を共有／シェアする」などを選択、X（旧Twitter）を選択
STEP2.
ハッシュタグ「#君色僕色シェアcp」をつけて投稿
投稿する際に楽曲についてコメントを投稿すると当選確率アップ！
STEP3.
Xの鈴木このみ（https://x.com/Suzuki_Konomin）もしくは伊東歌詞太郎（https://x.com/kashitaro_ito）いずれかのアカウントをフォロー
対象ストリーミングサービス
Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、AWA、YouTube Music、Amazon Music
プレゼント
鈴木このみ、伊東歌詞太郎 直筆寄せ書きサイン色紙 3名
応募期間
2025年10月14日（火）〜2025年10月28（火）23:59まで
特典送付・注意事項について
・プレゼントは、11月中旬以降に厳正な抽選の上、当選された方の発表は、ご本人へのダイレクトメッセージの送信をもってかえさせて頂きます。KADOKAWA_ANISON Xアカウント（https://x.com/kadokawa_anison）よりDMを受け取れるように設定をお願いします。
※落選された方へのご連絡はございません。あらかじめご了承ください。
※ご当選の際、長期不在や住所不明でお届けできなかった場合、当選権利を無効とさせていただきます。
※応募期間終了後は、応募不可となります。必ず期間中にご応募ください。
※プレゼントの転売を目的とした応募は固くお断りさせていただきます。
※プレゼントの発送先は日本国内に限らせていただきます。
※ご当選の権利を第三者に譲渡または換金・変更することはできません。
※電話やメールでの当選結果のご質問にはお答え出来かねますので、ご了承ください。
※投稿は何度でも可能ですが、ご応募はお一人様1回までとさせていただきます。期間中に、同一人物による複数応募が確認された場合は、最新の応募を有効とさせていただきます。
※当キャンペーン利用に関する通信費はお客様ご自身のご負担になります。
※個人情報の取り扱いにつきまして、ご入力いただいたお客様の個人情報は弊社にて適切に管理し、当落および問い合わせ対応にのみ使用させていただき、それ以外には使用いたしません
※個人情報保護ポリシーをお読みいただき、これらの条件に同意された場合のみご応募ください。
※当キャンペーンは、株式会社KADOKAWAが主催しております。各配信サービスは関与しておりませんので、各配信サービスへのお問い合わせはご遠慮ください。
※当落についての質問や配信サイトの使用方法に関するお問い合わせはお受けできませんので、予めご了承ください。
個人情報保護・管理方針
※今回取得した応募者に関する個人情報は、株式会社KADOKAWAの個人情報保護方針に基づき取り扱われます。株式会社KADOKAWAの個人情報保護方針は、下記リンクよりご確認ください。
https://group.kadokawa.co.jp/privacy_policy/main.html
問い合わせ先
株式会社KADOKAWA カスタマーセンター
営業時間：平日10:00〜〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
https://www.kadokawa.co.jp/support/
●作品情報
TVアニメ『異世界かるてっと３』
大人気異世界系ライトノベル「オーバーロード」「この素晴らしい世界に祝福を！」「Re:ゼロから始める異世界生活」「幼女戦記」のキャラクターたちが集合したクロスオーバーアニメーションがまさかの続編決定！第2期から参加した「盾の勇者の成り上がり」はもちろん、第3期からは『陰の実力者になりたくて！』が新たに参戦決定！総勢７0キャラ以上が登場の前代未聞の学園ライフ、第３幕がここに開演！
2025年10月13日(月)より3期放送・配信開始！
TOKYO MX
10月13日より毎週月曜22:30〜放送
※10月6日は1期1話の再放送となります
BS11
10月13日より毎週月曜23:30〜放送
※10月6日は1期1話の再放送となります
MBS
10月14日より毎週火曜26:30〜放送
※10月13日は1期1話の再放送となります
AT-X
10月17日より毎週金曜日20:45〜放送
リピート放送：毎週（火）8：45〜9：00/毎週（木）14：45〜15：00
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください。
配信情報
dアニメストアにて地上波同時・最速配信決定！
dアニメストア 10月13日（月）より毎週月曜 22:30〜
その他サイト 10月16日（木）より毎週木曜 22:30〜
【スタッフ】
原作：
丸山くがね 『オーバーロード』
暁なつめ 『この素晴らしい世界に祝福を！』
長月達平 『Re:ゼロから始める異世界生活』
カルロ・ゼン 『幼女戦記』
原作協力：
アネコユサギ『盾の勇者の成り上がり』
逢沢大介『陰の実力者になりたくて！』
監督・脚本：芦名みのる
キャラクターデザイン・総作画監督：たけはらみのる
音楽：川田瑠夏
アニメーション制作：スタジオぷYUKAI
製作：ＫＡＤＯＫＡＷＡ
【キャスト】
アインズ：日野聡
カズマ：福島潤
スバル：小林裕介
ターニャ：悠木碧
岩谷尚文：石川界人
シド／シャドウ：山下誠一郎
アルベド：原由実
アクア：雨宮天
エミリア：高橋李依
ヴィーシャ：早見沙織
ラフタリア・アルファ：瀬戸麻沙美 ほか
＜イントロダクション＞
異世界転移から学園に戻ってきたアインズ、カズマ、スバル、ターニャ、尚文達。2くみは新たな転校生のオットー、ガーフィールを迎え、再び平和な学園生活に戻る……かと思いきや、何やら不穏な雰囲気が。1くみに現れた謎の転校生たち、あちこちで起きる奇妙な事件、そしていつも通り唐突に発表されるイベントの数々。学園生活の行く末やいかに！？
©異世界かるてっと3／KADOKAWA
関連リンク
TVアニメ『異世界かるてっと３』公式サイト
http://isekai-quartet.com/