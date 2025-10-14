BACK-ON、主題歌を中心としたワンマンライブ「ANIMANIA」第二弾のツアーを発表！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BACK-ONがこれまでのアニメ・ゲームといった主題歌を中心としたワンマンライブ「ANIMANIA」の第二弾ツアー開催を発表した。

前回は東京・大阪の2会場だったライブを次回は愛知での開催も決定。

そして第二弾は「“ANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-”」として、自身の楽曲だけでなく、他アーティストのアニソン楽曲をカバーすることも発表された。

これまでガンダム、仮面ライダーなどの主題歌を担当したBACK-ONの新たなライブに注目だ。

●ライブ情報「ANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-」2026年4月11日(土)大阪ANIMA2026年4月12日(日)名古屋SPADE BOX2026年5月2日(土)東京 Veats Shibuya

チケット：

‘壇吃侫船吋奪 ￥7,500

▲好織鵐妊ング ￥5,000

スタンディング(学生割) ￥2,500

※全てのチケット別途1ドリンク代

先行：BACK-ON CLAN先行

10月12日(日)21:00〜 10月26日(日)23:59

https://fanicon.net/fancommunities/2405

●配信情報

ゲームアプリ「ラングリッサーモバイル」7周年ソング

「Rerise」

配信リンクはこちら

https://back-on.lnk.to/rerise

