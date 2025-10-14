BACK-ON、主題歌を中心としたワンマンライブ「ANIMANIA」第二弾のツアーを発表！
BACK-ONがこれまでのアニメ・ゲームといった主題歌を中心としたワンマンライブ「ANIMANIA」の第二弾ツアー開催を発表した。
前回は東京・大阪の2会場だったライブを次回は愛知での開催も決定。
そして第二弾は「“ANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-”」として、自身の楽曲だけでなく、他アーティストのアニソン楽曲をカバーすることも発表された。
これまでガンダム、仮面ライダーなどの主題歌を担当したBACK-ONの新たなライブに注目だ。●ライブ情報
「ANIMANIA Chapter2 -B/O Songs VS Anime Cover Songs-」
2026年4月11日(土)大阪ANIMA
2026年4月12日(日)名古屋SPADE BOX
2026年5月2日(土)東京 Veats Shibuya
チケット：
‘壇吃侫船吋奪 ￥7,500
▲好織鵐妊ング ￥5,000
スタンディング(学生割) ￥2,500
※全てのチケット別途1ドリンク代
先行：BACK-ON CLAN先行
10月12日(日)21:00〜 10月26日(日)23:59
https://fanicon.net/fancommunities/2405
●配信情報
ゲームアプリ「ラングリッサーモバイル」7周年ソング
「Rerise」
配信リンクはこちら
https://back-on.lnk.to/rerise
