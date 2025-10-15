»³ËÜÍ³¿ 9²ó¡¦7Ã¥»°¿¶¡¦1¼ºÅÀ¤Ç¥á¥¸¥ãー½é´°Åê¡ª ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¤âÆ°¤¸¤º°µ´¬¤ÎÅêµå¤Ç¾¡Íø
»³ËÜÍ³¿ PHOTO:Getty Images
¡ã2025Ç¯10·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î15Æü¡ËMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º ¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¡÷¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥¡¥ß¥êー¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¡ä
¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º¤È¤ÎMLB¥êー¥°¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥êー¥º¡ÊLCS¡Ë2ÀïÌÜ¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿»³ËÜÍ³¿¡Ê27¡Ë¡£
½é²ó¡¢¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÀèÆ¬¤Î¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤Ë½éµå¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¼ºÅÀ¤òµÊ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅêµå¤Ç¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥´¥í¥¢¥¦¥È¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢1¼ºÅÀ¤Ç½é²ó¤òÀÚ¤êÈ´¤±¤¿»³ËÜ¡£
º£µ¨29¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¹¥Åê¼ê¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ú¥é¥ë¥¿¤È¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤Ê¤À¤±¤ËÄË¤¤¼ºÅÀ¤È¤Ï¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢1È¯¤Î¸å¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤Åêµå¤ò¸«¤»¤¿¡£
Ä¾¸å¤Î2²óÉ½¡¢1¥¢¥¦¥ÈÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç6ÈÖT.¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥«ー¥Ö¤òÃÆ¤ÊÖ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤¬ÂÐ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤¤ÂÇµå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤àÆ±ÅÀ¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë9ÈÖ¥Ñ¥Ø¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ì£Êý¤Î¿´¶¯¤¤±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿»³ËÜ¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é¥¨ー¥¹¤¬°µ´¬¤ÎÅêµå¤ò¸«¤»¤ë¡£
2²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥¨¥éー¤Ç½ÐÎÝ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢Â³¤¯¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º6ÈÖ¤Î¥Õ¥ê¥ê¥Ã¥¯¤ò¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢¥Õ¥êー¥Þ¥ó¤¬2ÎÝ¤ËÁ÷µå¤·1ÎÝ¥é¥ó¥Êー¤ò¥¢¥¦¥È¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ù¥Ã¥Ä¤¬1ÎÝ¤ØÁ÷µå¤·¤ÆÊ»»¦¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÁ÷µå¤¬°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Ð¥Ã¥¿ー¥é¥ó¥Êー¤Ï1ÎÝ¥»ー¥Õ¡£
¼éÈ÷¤¬¥Ð¥¿¤Ä¤¯¥É¥¸¥ãー¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢»³ËÜ¤ÏÂ³¤¯7ÈÖ¤ò»°µå»°¿¶¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â¥·¥çー¥È¥´¥í¤ÇÌµ¼ºÅÀ¡£
3²ó¤ÏÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿1ÈÖ¥Á¥ç¥¦¥ê¥ª¤ò»°µå»°¿¶¡£¤½¤Î¸å¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤¹¤â¡¢3ÈÖ¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ò¥·¥çー¥È¥é¥¤¥Êー¤ÇÀÚ¤Ã¤Æ3¥¢¥¦¥È¡£
4²ó¤â»°¿¶¡¦¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥é¥¤¤Ç2¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¤òµö¤·¤¿¸å¤Î8ÈÖ¥Àー¥Ó¥ó¤ò»°µå»°¿¶¡£
5²ó¡¢ÀèÆ¬¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¸å¡¢Â³¤¯9ÈÖ¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤Ë2¥Üー¥ë¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤òÁÈ¤à¥¹¥ß¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¡£
¤¹¤ë¤È¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥³ー¥Á¤â¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥í¥Ðー¥Ä´ÆÆÄ¤â°ì»þ¥Ù¥ó¥Á¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ç¥¢¥¯¥·¥ó¥Ç¥ó¥È¤«¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¡£
¤½¤ì¤Ç¤â»³ËÜ¤ÏÂ³Åê¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤ò¥ì¥Õ¥È¥é¥¤¥Êー¡¢¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¥Ö¥ê¥å¥ïー¥ºÂÇÀþ¤òÉõ¤¸¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤Î¹¥Åê¤Ë±þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥·ー¡£2¥¢¥¦¥È¡¦¥é¥ó¥Êー¤Ê¤·¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¥¹¥È¥ìー¥È¤òÃÆ¤ÊÖ¤·¤Æ¥Ûー¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢ÂÔË¾¤ÎÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£
6²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¡¢ÀèÆ¬¤ò¥µー¥É¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢¥µー¥É¥é¥¤¥Êー¤È¡¢¤³¤Î»î¹ç½é¤á¤Æ¤Î»°¼ÔËÞÂà¡£
7²óÉ½¡¢ÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤àÂçÃ«¤¬¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á¡¢¥¨ー¥¹¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë±ç¸îÅÀ¤¬¡£
¤½¤ÎÎ¢¤Î»³ËÜ¤Ï¡¢ÆâÌî¥´¥í3¤Ä¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ»°¼ÔËÞÂà¡£µå¿ô¤â¤³¤³¤Þ¤Ç89µå¤È¸úÎ¨¤Î¤¤¤¤Åêµå¤¬Â³¤¯¡£
Àª¤¤¤Î½Ð¤Æ¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤¬¡¢8²óÉ½¤Ë¤µ¤é¤Ë1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¡¢5ÂÐ1¤È¥É¥¸¥ãー¥¹¤¬¥êー¥É¤ò³ÈÂç¡£
É½¤Î¹¶·â¤Ç¾¯¤·´Ö¤Î¶õ¤¤¤¿Å¸³«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜ¡£
ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤ò³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÀÚ¤ë¤È¡¢Â³¤¯ÂÇ¼Ô¤â¥µー¥É¥´¥í¡¢¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤ËÆñ¤Ê¤¯ÂÇ¤Á¼è¤ê»°¼ÔËÞÂà¡£
9²óÉ½¡¢¤Þ¤¿¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹ÂÇÀþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Îー¥¢¥¦¥ÈËþÎÝ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤Ë¡£
5ÂÐ1¤ÈÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀº¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢»³ËÜ¤¬9²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ø¡£
¤³¤Î²óÀèÆ¬¤Î¡¢¥Ö¥ê¥å¥ïー¥º3ÈÖ¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤ò¤Þ¤º¤Ï¥»¥ó¥¿ー¥Õ¥é¥¤¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯4ÈÖ¤ò¥¤¥¨¥ê¥Á¤ò¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¥´¥í¤Ë¡£
ºÇ¸å¤Ï5ÈÖ¥Üー¥ó¤ò¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¥²ー¥à¥»¥Ã¥È¡£
ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ë½éµå¤ò¥Ûー¥à¥é¥ó¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢9²ó¡¦7Ã¥»°¿¶¡¦1¼ºÅÀ¡¢Èï°ÂÂÇ¤Ï3¤È¥¨ー¥¹¤é¤·¤¤Åêµå¤Ç»î¹ç¤òºî¤Ã¤¿»³ËÜ¤¬¡¢¼«¿È¥á¥¸¥ãー½é¤È¤Ê¤ë´°Åê¤Ç¾¡Íø¤ò¤¢¤²¤¿¡£
Å¨ÃÏ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿LCS¤Ç¡¢¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÏÂç¤¤ÊÏ¢¾¡¥¹¥¿ー¥È¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
