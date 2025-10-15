¥É¥ë±ß°ì»þ151.01±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¡¡ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤ä¥È¥é¥ó¥×À¯ºö¤Ç¥É¥ëÇä¤ê¡¡º£ÅÙ¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤«
¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇÀ¯ºö¤äÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¡¢Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ¥ìー¥È¼õ¤±¥É¥ëÇä¤ê¡¢¥É¥ë±ß¤Ï°ì»þ151.01±ß¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
ÊÆÃæ¤ÏÀè½µËö¤«¤éÊóÉü¹çÀï¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤òÀÚ¤ê»¥¤ËËÇ°×ÀïÁè¤Ë¾¡¤Ä¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£¸å¤ÏNATO²ÃÌÁ¹ñ´Ö¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿ËÉ±ÒÈñ°ú¤¾å¤²¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë´ØÀÇ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇËÇ°×À©ºÛ¤ò²Ê¤¹¤³¤È¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯ºö³ÈÂç¤Ë¤è¤ë¶âÍ»»Ô¾ìº®Íð¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆÀ¯ÉÜÊÄº¿¤ÎÄ¹´ü²½¤â·Ù²ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¾å±¡¤Ï14Æü¡Ö¤Ä¤Ê¤®Í½»»°Æ¡×¤òÈÝ·è¤·¤¿¡¢ÈÝ·è¤Ï8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£¥¸¥ç¥ó¥½¥ó²¼±¡µÄÄ¹¡Ê¶¦ÏÂÅÞ¡Ë¤Ïº£²ó¤ÎÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È·Ù¹ð¡£ÊÆÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤Î¥É¥ëÇä¤ê¤â·ÑÂ³¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ëFRBµÄÄ¹¤¬ÊÆÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ï°ú¤Â³¤°²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¤¬¤¤ç¤¦¡¢¸µ¤ÎÃæ¿´¥ìー¥È¤òºòÇ¯11·î°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¸µ¹â¡¦¥É¥ë°ÂÊý¸þ¤ËÀßÄê¤·¤¿¤³¤È¤â¥É¥ëÇä¤ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥¸¥¢³ô¤ÈÊÆ³ôÀèÊª¤Ï·øÄ´¡¢ÊÆÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬»Ù¤¨¡£
