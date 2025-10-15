¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡¡¥É¥ë±ß¡¡5ÆüÀþ¤Ë¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ÆÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü
153.50¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò¾å¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
152.42¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
151.10¡¡¸½ÃÍ
150.92¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
150.19¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
149.49¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.41¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
149.38¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
148.01¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.70¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
147.15¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
146.80¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
145.47¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë5ÆüÀþ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¡¢Æ±Àþ¤¬Äñ¹³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï°ìÃÊ¤È²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
152.42¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%¾å¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
151.10¡¡¸½ÃÍ
150.92¡¡10Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
150.19¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦Å¾´¹Àþ
149.49¡¡21Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
149.41¡¡¥¨¥ó¥Ù¥íー¥×1%²¼¸Â¡Ê10Æü´Ö¡Ë
149.38¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦´ð½àÀþ
148.01¡¡200Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
147.70¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê¾å¸Â¡Ë
147.15¡¡100Æü°ÜÆ°Ê¿¶Ñ
146.80¡¡°ìÌÜ¶Ñ¹ÕÉ½¡¦±À¡Ê²¼¸Â¡Ë
145.47¡¡¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¡¡2¦Ò²¼¸Â¡Ê21Æü´Ö¡Ë
¥É¥ë±ß¤Ï¾åÃÍ¤Î½Å¤¤Å¸³«¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Á°Æü¤Ë5ÆüÀþ¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤Ï¡¢Æ±Àþ¤¬Äñ¹³¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆðÄ´¤ÊÎ®¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜÀè¤Ï°ìÃÊ¤È²¼ÃÍ¤òÃµ¤ëÅ¸³«¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£