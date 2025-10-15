¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡¿·ÆüËÜÎ¾¹ñÂç²ñ¤òÀ¸´ÑÀï¡ª¤â¡ÄºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤ì¤º¡Ö¸å¤íÈ±°ú¤«¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç¡Ä¡×¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê42¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹Î¾¹ñÂç²ñ¤òÀ¸´ÑÀï¤¹¤ë¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç²ñ¾ì¤Ç¸«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤¹¤Ï¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¡¢¡¢¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤Æ¤«¡¢º£Æü¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ª¡ª¡ª¡©¡ª¡ª»ö·ïµ¯¤³¤ê¤Þ¤¯¤ê¡ª¡ª¤Á¤ç¤Ã¤È¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤É¡¼¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡©¡ª¡ª¡ª¤¢¤Ã¤Á¤â¤³¤Ã¤Á¤â¤Û¤ó¤Þ¤Ã¤Ã¡£º£Æü¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢»ä¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤Ç¤¹T¥·¥ã¥Ä¡£EVIL10¼þÇ¯¡ª¡ª¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡ª¤½¤Î¸å¤è¡ª»ö·ï»ö·ï¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀ¸´ÑÀï½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖTAKESHITAÁª¼ê¤ÎYouTube¸«¤¿¸å¤Î¡¢¤¢¤ÎÀï¤¤¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¥¬¥ó¥¬¥óÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ø¸þ¤«¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¡ª¡ª¸å¤íÈ±°ú¤«¤ì¤Þ¤¯¤ê¤Ç²ñ¾ì¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢»î¹çÅÓÃæ¤ÇÈ´¤±¤ë¤È¤«¡ª¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤ÎºÇ¸å¤Î¶Ê¤Ç¡¢½Ð¤ë¤Ã¤Æ´¶¤¸¤è¡©¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤Ä¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Ê¤Î¤Ç¡¢NJPWWORLD¤Ë¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª@realtakesoup¡¡TAKESHITAÁª¼ê¤Î·è¤áÂæ»ì¥¸¡¼¡¼¤Ã¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¼Ö¤Ç¶«¤ó¤À¤é¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¾Ð¾Ð¡×¤È¼Ö¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤³¤È¤âÊó¹ð¤·¤¿¡£