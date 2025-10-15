Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã¥Õ¥§¥¹¡Ø¥ì¥Ç¥£¥¯¥ì¡ÙÂè2ÃÆÈ¯É½¡¡ÄÉ²Ã35ÁÈ¡¢4DAYS¤Ç60ÁÈÄ¶¤Ë¡ÚÆü³ä¤ê°ìÍ÷¡Û
¡¡Âçºå¤ÎÇ¯Ëö¹±Îã²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù¡Ê12·î26Æü¡Á29Æü¡¢¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂè2ÃÆ¤¬¡¢14Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û2019Ç¯°ÊÍè¤Î¥ì¥Ç¥£¥¯¥ìÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤éÂè2ÃÆÈ¯É½¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
¡¡FM802¤¬ËèÇ¯Ç¯Ëö¤ËÆÏ¤±¤ë¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹¡¦¥í¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥í¥Ã¥¯ÂçËºÇ¯²ñ¡£º£Ç¯¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¥¤¥ä¡¼¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀ©¸Â¿Í¿ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2022Ç¯°ÊÍè¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤Î4DAYS³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¢£¡ØFM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025¡Ù
Æü»þ¡§2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢29Æü¡Ê·î¡Ë10:00
OPEN¡¦11:00 START
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
½Ð±é¼Ô¡¡¢¨¡áÄÉ²Ã
12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë
OKAMOTO'S
CLAN QUEEN¡¡¢¨
Creepy Nuts
¥³¥ì¥µ¥ï¡¡¢¨
go!go!vanillas
Chevon¡¡¢¨
Tele
TenTwenty
¤Ë¤·¤Ê¡¡¢¨
¥Ï¥ë¥«¥ß¥é¥¤
BIGMAMA¡¡¢¨
Fear, and Loathing in Las Vegas¡¡¢¨
HEY-SMITH¡¡¢¨
¥Þ¥ë¥·¥£
MAN WITH A MISSION¡¡¢¨
WurtS¡¡¢¨
12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡¢¨
ASIAN KUNG-FU GENERATION¡¡¢¨
indigo la End¡¡¢¨
¥«¥Í¥è¥ê¥Þ¥µ¥ë
¥¯¥ê¡¼¥×¥Ï¥¤¥×
GLIM SPANKY¡¡¢¨
¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡¡¢¨
THE BAWDIES
sumika
ÅÄÊ¥ÃÒÌé 40th Anniversary special¡¡¢¨
¤Í¤°¤»¡£¡¡¢¨
Hump Back
ÍÓÊ¸³Ø¡¡¢¨
flumpool
¥ê¡¼¥¬¥ë¥ê¥ê¡¼¡¡¢¨
Laura day romance
12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
[Alexandros]¡¡¢¨
Omoinotake¡¡¢¨
9mm Parabellum Bullet
SCANDAL
¥¹¥¥Þ¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¡¢¨
SUPER BEAVER
DISH//
This is LAST
Åìµþ¥¹¥«¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é
¥Ï¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥À¡¼¥º¡¡¢¨
BURNOUT SYNDROMES¡¡¢¨
PEOPLE 1¡¡¢¨
BLUE ENCOUNT¡¡¢¨
¥ä¥Ð¥¤T¥·¥ã¥Ä²°¤µ¤ó
»³ÆâÁí°ìÏº¡¡¢¨
¥ì¥È¥í¥ê¥í¥ó¡¡¢¨
12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
½©»³²«¿§¡¡¢¨
ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ¡¡¢¨
FM802¡õÅÜÈ±Å· presents ¥ì¥Ç¥£¥¯¥ì²Î¹çÀï¡¡¢¨
KANA-BOON¡¡¢¨
¥¥¿¥Ë¥¿¥Ä¥ä¡¡¢¨
¥¥å¥¦¥½¥Í¥³¥«¥ß¡¡¢¨
¥µ¥Ð¥·¥¹¥¿¡¼
¥µ¥ó¥Ü¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¡¢¨
SHISHAMO
THE ORAL CIGARETTES
w.o.d.
10-FEET
TOTALFAT
¤Ê¤È¤ê
04 Limited Sazabys¡¡¢¨
BRAHMAN
