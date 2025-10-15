±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡¢»º¸å½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡È¥Þ¥Þ¤ÎÉÔ°Â¡É¤òÅÇÏª¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
º£¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤Î¡È¹¬¤»¡È¤òMEGUMI¡¦¹äÎÏºÌ²ê¡¦¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤¬ËÜ²»¤Ç¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹ÈÖÁÈ¡Ø¥À¥Þ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤½÷¤¿¤Á season2¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¡£
10·î10Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥²¥¹¥È¤¬ËÜ²»¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¤È±§Ìî¼ÂºÌ»Ò¡ÊAAA¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£MC¿Ø¤È¤È¤â¤Ë¡È½÷À¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¡É¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¡£
º£²ó¤¬»º¸å½é¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¼ýÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿±§Ìî¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î»Å»ö¸½¾ì¤Ë¡Ö¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤ÊÍÍ»Ò¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤âÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¡Ø¤½¤¦¤À¤Í¡Á¡Ù¤È¤«¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¸ÀÍÕ¤Ç¿§¡¹¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡Ä¡×¤È¡¢°é»ùÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Â´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼Ì¿¿¤È¤«¸«¤Æ¤â¡¢µÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤ë¤È¡Ø¤¢¤ì¡¢»ä¤À¡Ù¤È¤«¤Ã¤Æ¡£¼¡¤ÎÆü¡¢ÎÙ¤Ë¿²¤Æ¤ë»Ò¤É¤â¤ò¸«¤Æ¤â¡Ø¤¢¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬»ö¤Ëç¥¤ËÍî¤Á¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Êì¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£