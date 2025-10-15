¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¤ò10·î18Æü¤è¤êÇÛÉÛ¡£ÎøÀã¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡ÙÌµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡×¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¤¬¡¢10·î18Æü¤«¤éÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¤Ï¡¢É½ÌÌ¤ËÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏÎøÀã¤ÎÉ½¾ð¤ò¥¯¥íー¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢Î¾ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎA5¥µ¥¤¥º¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É¡£ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¿Í¤Ë¡¢10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î2½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Æþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè8ÃÆ¡ÖÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É (ÎøÀãver.)¡×
ÇÛÉÛÆü¡§10·î18Æü～10·î31Æü
¢¨ÇÛÉÛ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Éô¿ô¡§Á´¹ñ¹ç·×100ËüÌ¾¡¡¸ÂÄê
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ËÜºî¤ò¤´´Õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¤ªµÒÍÍ¡¢¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1¤Ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÄÌ¾ïÈÇ¡¢IMAXÈÇ¡¢MX4DÈÇ¡¢4DXÈÇ¡¢DolbyCinemaÈÇ¤Ê¤ÉÁ´¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¶¦ÄÌ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÏÈóÇäÉÊ¤Ç¤¹¡£Å¾Çä¡¢ÆâÍÆ¤ÎÊ£¼Ì¡¦Ê£À½Åù¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Þ¤ì¤Ë½ý¤ä±ø¤ì¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÖÉÊ¡¦¸ò´¹¤Ï°ìÀÚ¤ª¼õ¤±¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨Íè¾ì¸æÎéÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµÂè7ÃÆ¡ÖÂè6ÃÆ¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë ¥¤¥é¥¹¥È¥Üー¥É (¹ý¼£ver.)¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢»Ä¿ô¤¬¤¢¤ë·à¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢10·î17Æü¤Þ¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
(C)¸ãÆ½¸ÆÀ¤À²¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦ufotable