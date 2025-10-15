¤¸¤ã¤¬ÆÚ¤Î¥ì¥ó¥¸Ãæ²Ú¾ø¤·¡ÊÎÁÍý¡¦ÀÐ¸¶ÍÎ»Ò¡¢»£±Æ¡¦Ê¡²¬ Âó¡Ë


¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°µÅÝÅª¤Ë¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡ªÆÚ¤³¤Þ¤Çºî¤ë¤È¤ó¥«¥Ä¡õ¥¬¥ì¥Ã¥È¡Úº£°æÎ¼¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡Û

¼Ñ¤¿¤ê¾Æ¤¤¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¡ª Ä´Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤«¤éÉûºÚ¤Þ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ïÈ÷¿©ºà¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢ÏÂÍÎÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤âÁêÀ­¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£

¤½¤ó¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Æü¡¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¢£¤¸¤ã¤¬ÆÚ¤Î¥ì¥ó¥¸Ãæ²Ú¾ø¤·

ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä

ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä


1¿ÍÊ¬¡¡414kcal

±öÊ¬¡¡1.5g

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¾®2¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë

ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä150g

A¡ÊÂç¤­¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡Ë

¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1

¡¦º½Åü¡¢¼ò¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1

¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1/4

¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹

B

¡¦Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÄÂç¤µ¤¸1

¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¾®¤µ¤¸1

ºî¤êÊý

1¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï5mm¸ü¤µ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

2¡¡ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢A¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤à¡£

3¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÊ¿¤é¤ËÉß¤­¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë2¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ5¡Á6Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡Ê600W¡Ë¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆB¤ò»¶¤é¤¹¡£

POINT

ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¹­¤²¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÚÆù¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢Ì£¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤­¤ï¤¿¤ë¡£

ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¹­¤²¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÚÆù¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë


ÎÁÍý¡¿ÀÐ¸¶ÍÎ»Ò¡¢»£±Æ¡¿Ê¡²¬ Âó

¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤­¤Ï

¡¦¾®¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤Ï¾®1¡Ë¤Ï5ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤ÏÂç1¡Ë¤Ï15ml¡¢1¥«¥Ã¥×¤Ï200ml¤Ç¤¹¡£

¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¥í»ÈÍÑ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IHÄ´Íý´ï¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ´Íýµ¡´ï¤ÎÉ½¼¨¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÆÃ¤ËÉ½µ­¤Î¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¦ ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï1000W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù