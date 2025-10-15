¥³¥Ä¤ÏÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡£¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¡Ö¤¸¤ã¤¬ÆÚ¤Î¥ì¥ó¥¸Ãæ²Ú¾ø¤·¡×
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û°µÅÝÅª¤Ë¥³¥¹¥ÑÎÉ¤·¡ªÆÚ¤³¤Þ¤Çºî¤ë¤È¤ó¥«¥Ä¡õ¥¬¥ì¥Ã¥È¡Úº£°æÎ¼¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡Û
¼Ñ¤¿¤ê¾Æ¤¤¤¿¤êßÖ¤á¤¿¤ê¡ª Ä´Íý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿§¡¹¤Ê¿©´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡£¥á¥¤¥ó¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤ª¤«¤º¤«¤éÉûºÚ¤Þ¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾ïÈ÷¿©ºà¤ÎÄêÈÖ¤Ç¤¢¤ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï¡¢ÏÂÍÎÃæ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¤âÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ó¤Ê¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤â¤Ã¤ÈÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡¢Æü¡¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤òÁý¤ä¤¹¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÚÆù¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥³¥Ä
1¿ÍÊ¬¡¡414kcal
±öÊ¬¡¡1.5g
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡Ä¾®2¸Ä¡ÊÌó200g¡Ë
ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ä150g
A¡ÊÂç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ëº®¤¼¤ë¡Ë
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡¢¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä³ÆÂç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡¢¼ò¡¢¤´¤ÞÌý¡Ä³Æ¾®¤µ¤¸1
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1/4
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹
B
¡¦Ä¹¤Í¤®¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Î¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ä¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
1¡¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ï5mm¸ü¤µ¤ÎÈ¾·îÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
2¡¡ÆÚÆù¤Ï¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ä¹¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢A¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤â¤ß¹þ¤à¡£
3¡¡ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òÊ¿¤é¤ËÉß¤¡¢¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë2¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ5¡Á6Ê¬¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¡Ê600W¡Ë¡¢´ï¤ËÀ¹¤Ã¤ÆB¤ò»¶¤é¤¹¡£
POINT
ÂÑÇ®»®¤Ë¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò¹¤²¡¢²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤¿ÆÚÆù¤ò¤ª¤ª¤¦¤è¤¦¤Ë¤Î¤»¤ë¤È¡¢Ì£¤¬Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤ï¤¿¤ë¡£
ÎÁÍý¡¿ÀÐ¸¶ÍÎ»Ò¡¢»£±Æ¡¿Ê¡²¬ Âó
¢£¥ì¥·¥Ô¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤Ï
¡¦¾®¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤Ï¾®1¡Ë¤Ï5ml¡¢Âç¤µ¤¸1¡Êºî¤êÊýÆâ¤Ç¤ÏÂç1¡Ë¤Ï15ml¡¢1¥«¥Ã¥×¤Ï200ml¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¬¥¹¥³¥ó¥í»ÈÍÑ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£IHÄ´Íý´ï¤Ê¤É¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ´Íýµ¡´ï¤ÎÉ½¼¨¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Î²ÃÇ®»þ´Ö¤ÏÆÃ¤ËÉ½µ¤Î¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢600W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£500W¤Ê¤é1.2ÇÜ¡¢700W¤Ê¤é0.9ÇÜ¤Î»þ´Ö¤Ç²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ ¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï1000W¤Î¤â¤Î¤ò´ð½à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£W¿ô¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤Ï²ÃÇ®»þ´Ö¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸ÉôÃø¤Î½ñÀÒ¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÔ½¸¡á¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥ÖÊÔ½¸Éô¡¿¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â100¥ì¥·¥Ô¡Ù